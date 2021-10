SPORT

Malmo (Svezia) ​Football americano: l'Italia è campione d'Europa Svezia battuta per 41 a 14 in una partita dominata fin dal primo minuto, giocata in uno stadio storico e davanti a un gran pubblico

L'Italia ha vinto il campionato europeo di Football americano. Da 34 anni l'Italia del football americano aspettava questo momento e finalmente a Malmo, in Svezia, il "Blue Team", come viene chiamata la Nazionale, ha potuto alzare al cielo il trofeo. Svezia battuta per 41 a 14 in una partita dominata sin dal primo minuto, giocata in uno stadio storico e davanti a un gran pubblico. L'Italia decide di partire in attacco. L'avvio è a razzo, grazie a Tamsir Seck che riporta il kick off a metà campo e a un fallo a opera degli svedesi che ci proietta immediatamente sulle 35 yard avversarie. Il primo TD arriva subito, grazie a una corsa dell'oriundo Mike Gentili. Matteo Felli trasforma su calcio e l'Italia si porta sul 7 a 0. Il primo drive offensivo degli svedesi va a sbattere contro il muro della difesa azzurra, e l'attacco italiano riparte dalle proprie 21 yard. Il primo big play della partita arriva allo snap: Luke Zahradka lancia una bomba sul profondo nelle mani sicure di Jordan Bouah, che arriva a ridosso della red zone. E sarà proprio Bouah a portare al raddoppio gli azzurri con un'altra bellissima ricezione da 15 yard. Felli sbaglia il calcio addizionale, dopo che la palla era stata arretrata di 5 yard per un fallo e il punteggio si assesta sul 13 a 0 per l'Italia.

