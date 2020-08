Qualifiche del Gp di Spagna Formula 1. A Barcellona prima fila sempre Mercedes. Hamilton davanti a Bottas Verstappen terzo davanti alle Racing Point, evita il filotto dei motori di Stoccarda. Leclerc nono a 1"5 dalla vetta, Vettel undicesimo. La Ferrari spera nel passo gara

Prima fila Mercedes anche a Barcellona, qualifiche del Gp di Spagna. Una consuetudine (Austria e Stiria a parte) di questo inizio stagione che si configura come dominio indiscusso. Hamilton si mette davanti a Bottas per 59 millesimi. Terzo crono per Verstappen (Red Bull) che 'spezza' l'en plein motoristico della casa di Stoccarda: precede, infatti, le due Racing Point di Perez e Stroll, che montano appunto propulsori Mercedes. La Ferrari di Leclerc è nona a 1"5 dalla vetta, preceduta da Albon e dalle McLaren di Sainz e Norris. Per la rossa c'è da sperare in un diverso approccio in configurazione gara.Sfortunato Vettel che non supera il taglio in Q2 per appena due millesimi, beffato da Norris. Il tedesco della Ferrari partira 11°. Lo stesso Vettel aveva corso un piccolo brivido in Q1, togliendosi dal rischio eliminazione solo pochi secondi prima della bandiera a scacchi.In Q1 va fuori Giovinazzi, ultimo, mentre Raikkonen porta la sua Alfa Romeo per la prima volta in Q2 quest'anno. Il finlandese parte 14°.