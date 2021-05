Formula 1, quinta prova del Mondiale Verstappen vince a Montecarlo e balza in testa alla classifica Gara tutta di testa dell'olandese della Red Bull, che approfitta del guasto della Ferrari di Leclerc per partire davanti a tutti. Ottimo secondo posto dell'altra rossa di Sainz. Terzo Norris con la McLaren. Solo settimo il campione del mondo Hamilton, che si consola con il punto addizionale del giro più veloce. Ritiro per l'altro pilota Mercedes Bottas

Max Verstappen esulta dopo Gp Monaco (Ansa)

Colpo doppio di Max Verstappen a Montecarlo. L’olandese della Red Bull vince il Gran Premio del Principato e balza in vetta alla classifica Mondiale, in virtù del settimo posto di Lewis Hamilton. Ottimo secondo posto a 8”968 di Carlos Sainz jr. con la Ferrari, in un giorno sfortunatissimo, che ha visto l’altra rossa di Charles Leclerc fermata da un problema a un semiasse durante il giro di ricognizione: il monegasco doveva partire dalla pole position, un exploit che alla casa di Maranello mancava da un anno e mezzo. Terzo il britannico Lando Norris su McLaren, a 19"427.Unica consolazione di Hamilton il punto addizionale per il giro più veloce in 1’12”909. Nella quinta prova del Mondiale di Formula 1 vanno a punti anche il messicano Perez con l’altra Red Bull, il tedesco Vettel su Aston Martin, il francese Gasli su Alpha Tauri, Hamilton, il canadese Stroll su Aston Martin, il francese Ocon su Alpine e Giovinazzi con l’Alfa Romeo.In classifica generale guida Verstappen con 105 contro i 101 di Hamilton. Per l’olandese due successi contro i tre del campione del mondo in carica.Gara segnata dal colpo di scena di cui è stata vittima la Ferrari di Charles Leclerc: un problema al semiasse sinistro emerso durante il giro di ricognizione ha fatto rientrare il monegasco ai box, dove il team ha deciso di fermare il motore. La rossa era tornata in pole dopo un anno e mezzo."Sono molto triste, ci verranno giorni prima che passi": questo lo stato d'animo di un delusissimo Leclerc, che ha visto sfumare un’ottima chance nel Gp sulle strade di casa.Circuito cittadino di 3,340 km di lunghezza da ripetere 78 volte per un totale di 260,520 km. Alla partenza, Verstappen scatta in testa, seguito da Bottas e Sainz, poi da Norris, Gasly e Hamilton. Verstappen e Bottas si contendono i giri più veloci, ma il finlandese della Mercedes comincia ad accusare problemi alle gomme. Al 30° giro Hamilton è il primo a cambiare le gomme. Alla tornata successiva ci prova Bottas, ma lo pneumatico anteriore destro rimane incastrato e il pilota Mercedes è costretto al clamoroso ritiro. Al 33° giro è il momento del pit stop di Sainz. Al 35° giro si ferma Verstappen che rientra secondo dietro il compagno di scuderia Perez, che però effettua il pit stop alla tornata seguente, lasciandogli la leadership. Il pilota olandese conduce davanti a Sainz e Norris. Al 69° giro nuovo pit stop di Hamilton per centrare il giro più veloce. Posizioni ormai consolidate fino al termine.