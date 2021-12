La Federazione internazionale dopo la vittoria di Verstappen Gp Abu Dhabi, la Fia esaminerà "controversie" Così l'ente mondiale di F1 in riferimento alle polemiche scatenate dopo il Gran Premio degli Emirati Arabi in cui la safety car in pista negli ultimi giri ha ribaltato la classifica finale

La Federazione automobilistica internazionale (Fia) si impegnerà in un'analisi dettagliata di tutto quanto avvenuto nella gara degli Emirati Arabi la scorsa domenica, quando l'ingresso della safety car, avrebbe permesso a Max Verstappen di diventare campione del mondo superando il rivale della Mercedes, Lewis Hamilton.La FIA ha detto che l'obiettivo "è trarre conclusioni prima dell'inizio della stagione 2022 in Bahrain il 20 Marzo"."Le circostanze relative all'utilizzo della safety car - così ha osservato il Consiglio mondiale dell'automobilismo sportivo - a seguito dell'incidente del pilota Nicholas Latifi e le relative comunicazioni tra la direzione di gara della FIA ed i team hanno generato incomprensioni e forti reazioni da parte dei team di Formula 1, piloti e tifosi".La preoccupazione espressa dalla FIA, è che come risultato si "offuschi l'immagine del Campionato e la celebrazione nella debita forma del primo titolo di campione del mondo dei piloti vinto da Max Verstappen".Al termine della gara della scorsa Domenica, la Fia aveva respinto due reclami presentati dalla scuderia Mercedes: i ricorsi riguardavano quanto avvenuto durante il regime della safety car dopo il quale Verstappen, all'ultimo giro, aveva superato il britannico agganciando la vittoria al GP.In un primo momento, il direttore di gara, Michael Masi, non ha permesso ai piloti in ritardo - compreso Verstappen che avevano cambiato le gomme - di tornare alle loro posizioni originali, poi ha cambiato idea, con l'olandese che è potuto tornare alle spalle di Hamilton, superandolo poi alla ripresa della corsa. Secondo la Mercedes, però, non tutte le auto sarebbero tornate alla posizione originale al momento della ripartenza, quindi questa non sarebbe stata regolare.