Le qualifiche del Gp dell'Emilia Romagna Formula 1. A Imola la zampata la dà Bottas, la pole è sua davanti a Hamilton Domina Mercedes, Verstappen è a mezzo secondo. Settimo Leclerc, Vettel non arriva in Q3 (14°). In evidenza l'Alpha Tauri: Gasly quarto e Kvyat ottavo

Il ritorno di Imola, dopo 14 anni con l'inedita denominazione di Gp dell'Emilia Romagna, non intacca le gerarchie di questa Formula 1, almeno per quanto riguarda le qualifiche. Fra le due Mercedes ci sono 97 millesimi, la zampata questa volta la dà Valtteri Bottas ai danni dell'iridato Lewis Hamilton. Dietro le auto che dominano il Mondiale, a oltre mezzo secondo, c'è la solita Red Bull di Verstappen che resta a debita distanza. In seconda fila gli fa compagnia l'ottima AlphaTauri di Gasy. Terza fila per Ricciardo (ancora in evidenza la Renault) e Albon, in quarta c'è la Ferrari di Leclerc (a un secondo dal leader) con l'altra AlphaTauri di Kvyat (ottimo il feeling con la pista da parte della scuderia faentina). Quinta fila per le McLaren, forse non brillanti come in altre occasioni, Norris davanti a Sainz.Ancora una volta Vettel resta fuori dalla Q3. Solo 14° in Q2, pure con un giro cancellato per 'violazione' del limite di pista (sarebbe stato 13°). Male le Alfa Romeo: Giovinazzi chiude il gruppo, Raikkonen fa meglio giusto di poco col 18° tempo.