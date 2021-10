La nuova stagione Formula 1: ecco il calendario 2022, doppietta Italia con Imola e Monza

Un'immagine di repertorio (Ansa)

Un Mondiale da record con il made in Italy protagonista. Si presenta così la stagione 2022 di Formula 1 dopo il via libera al calendario da parte del Consiglio mondiale della Fia riunito a Parigi: 23 gare, mai così tante, con la conferma del doppio appuntamento italiano il 24 aprile a Imola e l’11 settembre a Monza. Nessun altro Paese avrà due gare nel Mondiale 2022.La stagione scatterà il 20 marzo da Sakhir, sede del Gp del Bahrain, e si chiuderà il 20 novembre con il Gp di Abu Dhabi. Tornano Australia, Giappone e Singapore con la novità del Gp di Miami in programma l'8 maggio. "Un calendario impressionante, frutto del grande lavoro svolto dalla Formula 1 guidata da Stefano Domenicali e dal suo team, in forte sinergia con la Fia", rimarca il presidente della Federazione internazionale Jean Todt. "Negli ultimi due anni la F1 ha mostrato una notevole capacità di resilienza e questo è stato chiaramente dimostrato dalla continua crescita di questo nostro sport nonostante le importanti sfide della pandemia. I 23 gran premi del 2022 saranno un'entusiasmante vetrina per le nuovissime macchine e non vedo l'ora che inizi", aggiunge Todt."Oggi è un grande giorno per lo sport italiano che corona un anno di successi: è ufficiale che l'Italia nel 2022 ospiterà strutturalmente, e dunque non più come recupero di altri Gp persi a causa dell'emergenza Covid, due Gran Premi di Formula 1, perché alla storica data di Monza si aggiunge il Gp di Imola a fine aprile", dice il presidente di Aci, Angelo Sticchi Damiani. "Un risultato doppiamente eccezionale - aggiunge- perché l'Italia è l'unica nazione al mondo ad avere questo privilegio e perché non era mai accaduto nella storia della F1 che un'unica federazione, ossia Aci, fosse a capo dell'organizzazione di due Gran Premi nella stessa nazione. Un riconoscimento che mi riempie di gioia e orgoglio, perché certifica lo straordinario ruolo mondiale del Motorsport italiano e l'autorevolezza dell'Automobile Club d'Italia".Questo il calendario 2022:- 20 marzo: GP Bahrain (Sakhir)- 27 marzo: GP Arabia Saudita (Jeddah)- 10 aprile: GP Australia (Melbourne)- 24 aprile: GP Emilia Romagna (Imola)*- 8 maggio: GP Miami (Miami)**- 22 maggio: GP Spagna (Barcellona)*- 29 maggio: GP Monaco (Monaco)- 12 giugno: GP Azerbaijan (Baku)- 19 giugno: GP Canada (Montreal)- 3 luglio: GP Regno Unito (Silverstone)- 10 luglio: GP Austria (Spielberg)- 24 luglio: GP Francia (Le Castellet)- 31 luglio: GP Ungheria (Budapest)- 28 agosto: GP Belgio (Spa)- 4 settembre: GP Paesi Bassi (Zandvoort)- 11 settembre: GP Italia (Monza)- 25 settembre: GP Russia (Sochi)- 2 ottobre: GP Singapore (Singapore)*- 9 ottobre: GP Giappone (Suzuka)- 23 ottobre: GP Stati Uniti (Austin)*- 30 ottobre: GP Messico (Città del Messico)- 13 novembre: GP Brasile (San Paolo)- 20 novembre: GP Abu Dhabi (Abu Dhabi)* soggetto a contratto** soggetto a omologazione del circuito