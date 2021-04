SPORT

2021/04/17 15:22

Sainz con l'altra Ferrari esce nella Q2 e parte in sesta fila Gp Emilia Romagna: pole a Hamilton davanti alle Red Bull, Leclerc quarto Lewis Hamilton in 1'14"411 ha ottenuto la pole del GP del 'Made in Italy' sul circuito di Imola, la 99.ma in carriera per il campione del mondo di F1. In prima fila accanto al pilota Mercedes partirà Sergio Perez con la Red Bull. In seconda fila Max Verstappen conl'altra Red Bull e la Ferrari di Charles Leclerc

Subito bandiera rossa: Tsunoda sbatte con la sua AlphaTauri, macchina distrutta ma pilota illeso. Valtteri Bottas su Mercedes è il più veloce nella Q1 . Con il tempo di 1’14”672, il finlandese precede il compagno di squadra Lewis Hamilton di 0.283. Terzo l'inglese Lando Norris su McLaren, a 0.337. Settimo e ottavo posto per la Ferrari con Carlos Sainz Jr e Charles Leclerc, staccati di 0.734 e 0.741. Eliminati Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi su Alfa Romeo, Mick Schumacher e Nikita Mazepinsu Hasa e ovviamente Tsunoda. Considerato il consueto strapotere Mercedes il protagonista della prima fase è Lando Norris.



Eliminati prima fase

16 K.Raikkonen FIN Alfa Romeo 1'15"974

17 A.Giovinazzi ITA Alfa Romeo 1'16"122

18 M.Schumacher GER Haas 1'16"279

19 N.Mazepin RUS Haas 1'16"797

20 Y.Tsunoda JPN AlphaTauri no time



Il britannico della McLaren è scatenato anche nella seconda fase dove ottiene il miglior tempo in 1’14”718. Ma la sorpresa viene dalla Ferrari di Carlos Sainz esclusa con l’undicesimo tempo (1'15"659) per appena 61 millesimi. Fuori anche Alonso e Vettel.



Eliminati seconda fase

11 C.Sainz SPA Ferrari 1'15"199

12 G.Russel GBR Williams 1'15"261

13 S.Vettel GER A.Martin 1'15"394

14 N.Latifi CAN Williams 1'15"593

15 F.Alonso SPA Alpine 1'15"593



Terza fase molto combattuta con Hamilton sornione e le due Red Bull molto aggressive. Leclerc tenta di dare il massimo ma è ancora una volta Norris a tentare il tutto per tutto,riesce a strappare il secondo tempo che poi però gli viene tolto per irregolarità ed è ancora Hamilton a firmare la pole ( Per Hamilton è la pole position numero 99 in carriera, su 30 circuiti diversi. Un record). Il campione inglese precede le due Red Bull di Sergio Perez e Max Verstappen rispettivamente di 0.035 e 0.087 centesimi. Buon quarto tempo per Charles Leclerc, su Ferrari, a 0.329.



La terza fase

1 L.Hamilton GBR Mercedes 1'14"411

2 S.Perez MEX Red Bull 1'14"215



3 M.Verstappen OLA Red Bull 1'14"585

4 C.Leclerc MC Ferrari 1'14"678



5 P.Gasly FRA AlphaTauri 1'15"809

6 D.Ricciardo AUS McLaren 1'15"927



7 L.Norris GBR McLaren 1'14"454

8 V.Bottas FIN Mercedes 1'14"898



9 E.Ocon FRA Alpine 1'15"249

