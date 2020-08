Mercati Forti recuperi per le borse

di Paolo Gila Seduta ampiamente positiva per i mercati azionari e per i titoli di stato. Tutte in forte crescita le borse europee, gratificate dalle aspettative di una ripresa del ciclo economico a livello globale.In Asia sono tornati a crescere prezzi e consumi, la domanda di greggio è in ripresa. L’indice Zew degli investitori in Germania è tornato a crescere oltre ogni attesa e ha impresso ai listini una marcia spedita sin dalla mattinata. A Wall Street il Dow Jones avanza di un punto, poco mosso il Nasdaq.Francoforte ha guadagnato il 2,05%, Parigi il 2,41% e Londra l’1 e 71%. La migliore è stata Piazza Affari, che si è apprezza del 2,84% in un contesto dove sono stati premiati i bancari, poi gli energetici e gli industriali.Lo spread Btp/Bund è in calo a 142 punti base con il rendimento dei nostri decennali allo 0,94%. Euro stabile contro dollaro a 1,17 e 75.