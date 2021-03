"Lo scenario dell'economia e della finanza" Forum Ambrosetti, Brunetta: "In arrivo un decreto Semplificazioni"

Condividi

"Molto probabilmente nei prossimi 15 giorni ci sarà un decreto semplificazione". Così il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, intervenendo al workshop Ambrosetti 'Lo scenario dell'economia e della finanza'."Sto lavorando con concretezza su accessi e reclutamento della pubblica amministrazione: il modo di reclutare deve cambiare totalmente, basta concorsi ottocenteschi con carta e penna: la selezione deve avvenire in forme moderne e contemporanee", aggiunge."Siamo a un passo dal rimbalzo dovuto alla compressione che si è realizzata nella nostra economia, quindi vuol dire investimenti, consumi, crescita, più reddito e fiducia, ma tutto questo non basta se non accompagniamo questa congiuntura con le decisioni giuste". Così il ministro della Pubblica amministrazione.