Secondo il giudice nel sito l'esaltazione di un atto eversivo Forza Nuova, Gip convalida sequestro sito internet La procura di Roma dopo gli scontri del 9 ottobre con la devastazione della sede della Cgil: "Nel sito l'esaltazione della violenza"

All'indomani degli scontri del 9 ottobre, il Gip ha convalidato il sequestro del sito internet di Forza Nuova.Secondo il giudice per le indagini preliminari, nel comunicato "Altro che Forza Nuova", pubblicato sul sito di Forza Nuova il giorno dopo l'assalto alla Cgil, si è manifestata la ricerca di "consensi in ordine ai fatti violenti appena avvenuti, ed il rischio di commissione di ulteriori delitti dello stesso genere". Il portale avrebbe inoltre resi pubblici comunicati in un caso mentre i fatti violenti erano ancora in corso.In questo filone di indagine, quattro le persone indagate per istigazione a delinquere aggravata dall'utilizzo di strumenti informatici: Giuseppe Provenzale, Luca Catellini, Davide Cirillo e Stefano Sajia, e cioè i firmatari del comunicato del 10 ottobre, online il giorno dopo l'assalto alla sede del sindacato.