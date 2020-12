Francesca Nanni nominata Procuratore generale di Milano, è la prima donna a ricoprire questo ruolo Il Presidente vicario del Tribunale, Roia: anche "l'unica nell'attuale assetto dei vertici"

"Un benvenuto particolare a Milano, in quanto è la prima donna che ricopre questo ruolo". Così Fabio Roia, presidente vicario del Tribunale di Milano, commenta la nomina di Francesca Nanni a nuovo procuratore generale del capoluogo lombardo.

Una nomina, ha detto Roia, che "viene nel solco della prima donna presidente del Tribunale di Milano, che è stata Livia Pomodoro, e della prima donna presidente della Corte d'Appello, che è stata Marina Tavassi" e quindi "completa una presenza femminile negli alti quadri della magistratura milanese".

Allo stesso tempo, Roia, storico magistrato milanese che è stato anche membro del Csm, ha ricordato che nell'attuale assetto di vertice, tra Procura, Procura generale, Tribunale e Corte d'Appello, a Milano Nanni sarà "l'unica donna" e "quindi doppiamente benvenuta". Tra l'altro, da quanto risulta, anche per la corsa all'incarico di presidente della Corte d'Appello di Milano, dopo che Tavassi è andata in pensione, non ci sono allo stato donne in lizza.