Contestazioni delle associazioni in difesa dei diritti umani Francia-Egitto: il presidente egiziano al-Sisi a Parigi incontra Macron

Condividi

Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi è a Parigi per una visita di 3 giorni. Questa mattina un incontro all'Eliseo destinato per rafforzare la cooperazione bilaterale di fronte alle crisi in Medio Oriente.Al centro dell'incontro, i colloqui sulla lotta al terrorismo, il conflitto in Libia e altre questioni che riguardano la regione. Secondo l'ufficio di Macron, nell'agenda del presidente è previsto anche che sollevi preoccupazioni, nei colloqui con il suo omologo egiziano, per quanto riguarda i diritti umani.Sul piede di guerra le associazioni di difesa dei diritti umani, che contestano questa visita, che giunge fra l'altro nel giorno delle decisioni sulla sorte dello studente egiziano dell'Università di Bologna, in carcere per propaganda sovversiva, Patrick Zaki. Intanto la custodia cautelare dello studente è stata prolungata di 45 giorni.Dopo un primo incontro di ieri sera al Quai d'Orsay, dove il ministro degli esteri Jean-Yves Le Drian ha ricevuto al-Sisi, non è trapelato nulla.Dopo l'incontro di questa mattina, il programma del presidente egiziano prevede una cena questa sera all'Eliseo su invito di Macron. Nel contesto della crisi sanitaria del Covid-19, la visita di 3 giorni di al-Sisi a Parigi sarà in gran parte inaccessibile alla stampa.Macron riceve al-Sisi circa due anni dopo il loro incontro al Cairo, dove non mancarono divergenze sul rispetto dei diritti. Il 27 gennaio 2019, Macron ha deplorato, in particolare, che la situazione in Egitto non si evolva "nella giusta direzione" . "Blogger, giornalisti e attivisti" vengono ancora incarcerati.Sui social c'è chi si appellava al leader francese affinché invocasse esplicitamente la liberazione di Patrick Zaki.La scarcerazione dei tre dirigenti della ong di Zaki Eipr "è un segnale positivo", "ce ne rallegriamo", aveva dichiarato nei giorni scorsi la presidenza francese. Tra gli altri temi sul tavolo, anche la lotta al terrorismo, la Libia, il conflitto israelo-palestinese, le sfide strategiche legate all'Iran, la crisi politica in Libano.Il Cairo è un alleato degli Stati Uniti e ha profondi legami economici con i paesi europei. Le autorità francesi vedono l'Egitto come un Paese chiave negli sforzi per stabilizzare la regione, e Macron ha avvertito che in assenza del sostegno occidentale, l'Egitto potrebbe rivolgersi ai rivali autoritari dell'Occidente Cina e Russia.Khalifa Haftar è arrivato ieri al Cairo per una "visita ufficiale". Lo ha scritto il Libya Observer, citando fonti vicine al generale secondo cui si tratta della prima tappa di "un più ampio tour nella regione" con visite previste in "vari Paesi, in particolare quelli che sostengono" Haftar, che nell'aprile dello scorso anno lanciò un'offensiva con l'obiettivo di conquistare Tripoli. L'obiettivo, si legge, è discutere di "tutti gli sviluppi in Libia". E, scrive ancora il sito di notizie, la seconda meta è proprio Parigi.