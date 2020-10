"Accelerazione ovunque in Ue. Le misure prese non bastano più" Francia, Macron: "Da venerdì lockdown in tutto il Paese, fino al 1° dicembre" "Il virus circola in Francia ad una velocità che neanche le previsioni più pessimistiche avevano previsto" ha detto il presidente francese. Le scuole resteranno aperte con dei protocolli sanitari speciali. Il premier Castex domani in Parlamento

Condividi

"La stretta adottata finora contro la seconda ondata del coronavirus, come il coprifuoco nelle zone di allerta massima, è stata utile ma non sufficiente, ma ora non basta, non basta più. Il virus circola in Francia ad una velocità che neanche le previsioni più pessimistiche avevano previsto": lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, aprendo il suo intervento dinanzi alla nazione."Siamo sommersi dall'accelerazione improvvisa dell'epidemia, come ovunque in Europa", ha aggiunto, dicendo che la seconda ondata sarà "più dura e letale della prima". Per questo il presidente ha annunciato che da venerdì 30 ottobre ci sarà il lockdown in tutto il Paese, fino al 1° dicembre. "Ma le scuole resteranno aperte" con dei protocolli sanitari speciali. Restrizioni per le università.Sarà permesso "come in primavera, uscire di casa per andare al lavoro, per un appuntamento medico, per dare assistenza a una persona cara, per fare la spesa o per prendere aria nei pressi della propria abitazione". Sarà però necessario avere con sé l'ormai famosa autocertificazione. "Bar, ristoranti e negozi non essenziali saranno chiusi - ha detto ancora l'inquilino dell'Eliseo -. I dipendenti e i datori di lavoro che non possono lavorare continueranno a beneficiare della disoccupazione parziale". Saranno proibite riunioni private e riunioni pubbliche. Ma "l'economia non deve né fermarsi, né crollare". "L'attività continuerà con maggiore intensità, il che significa che gli sportelli dei servizi pubblici resteranno aperti, come anche le fabbriche e le aziende agricole. Uffici e lavori pubblici continueranno a funzionare"."Il lockdown nazionale in Francia rimarrà in vigore fino al primo dicembre" ha detto Macron, spiegando le misure anti-Covid. "Ogni 15 giorni valuteremo se potremo allentare le restrizioni. Rispettiamolo rigorosamente per 15 giorni, a quel punto se la situazione sarà migliore, potremo riaprire alcuni negozi".Poi l'appello ai cittadini francesi: "Restate a casa, rispettate le regole. La riuscita dipenderà da senso responsabilità di ciascuno". E ha aggiunto: "Dobbiamo coltivare la speranza di poter festeggiare in famiglia il Natale: l'obiettivo è ridurre i contagi, da 40 mila a 5 mila e ridurre i ricoverati in ospedale e terapia intensiva". Il presidente francese ha evocato lo scenario di "almeno 400.000 morti in più" entro qualche mese "se non facciamo nulla contro il coronavirus".E l'invito a "restare uniti e solidali" e a "non cedere al veleno delle divisioni". Ho fiducia nella nostra capacità di superare questa prova, dobbiamo reggere, ce la faremo. Per risollevarci dobbiamo restare uniti e resteremo uniti"Durante il nuovo lockdown annunciato dalla Francia, le frontiere dello spazio Schengen resteranno aperte, ha precisato il presidente. "La nostra situazione è condivisa con tutti i Paesi d'Europa, siamo sopraffatti dal Covid, siamo tutti sorpresi dalla violenza" della seconda ondata ha detto Macron.Il numero di contagi in Francia oggi è di 36.437 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, 767 decessi, 2821 ricoveri e 372 in terapia intensiva: è quanto emerge dai dati Santé Publique France.l premier francese Jean Castex illustrerà domani alle 18.30 in dettaglio le misure previste dal nuovo lockdown annunciato da Emmanuel Macron. Lo ha reso noto lo stesso Castex, precisando che prima della conferenza stampa interverrà in Parlamento.