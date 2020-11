Alleggerimento in tre fasi. Stamattina Consiglio di difesa sanitaria La Francia verso un allentamento delle misure: discorso di Macron stasera alle 20

Il presidente francese Emmanuel Macron rivolgerà questa sera alle 20 un discorso alla nazione durante il quale dovrebbe annunciare un alleggerimento delle misure di contenimento in funzione anti-Covid in Francia, in vista delle prossime festività di Natale e per il nuovo anno. Macron riunisce in mattinata un "consiglio di difesa" sanitaria per finalizzare le decisioni che annuncerà in serata in un discorso trasmesso dalla televisione locale. Secondo le prime informazioni diffuse dalla stampa francese, l'alleggerimento delle misure restrittive in Francia avverrà in tre fasi: intorno al 1 dicembre, poi prima delle festività natalizie e infine all'inizio del 2021.Macron sarebbe convinto che, in questa fase della pandemia, non è necessario solo mantenere l'equilibrio tra la sicurezza sanitaria da un lato e la sopravvivenza dell'economia dall'altro. Si tratta anche di dare un orizzonte a un Paese esausto, sfinito da questo secondo lockdown, convinto che il peggio debba ancora venire, con gravi conseguenze economiche e sociali nei prossimi mesi. Secondo una fonte citata da Le Figaro, questo allentamento graduale delle misure dovrebbe consentire di costruire "un ponte di protezione fino a quando non potranno iniziare le grandi campagne di vaccinazione". Chiaramente "tutto questo rientra ancora in un buon semestre", ha riassunto la fonte.Per il momento, secondo quanto si è appreso, solo le attività designate come "non essenziali", come le librerie o i negozi di abbigliamento, sono destinate alla riapertura l'1 dicembre. Stesso discorso per luoghi di culto e società sportive (solo per minori), con protocolli sanitari rafforzati. Per quanto riguarda cinema, teatri e musei, dovrebbero essere in grado di riprendere un'attività quasi normale, ma restano legati alla possibilità di istituzione di un coprifuoco. Dovrebbero restare chiusi ancora per alcune settimane, invece, caffè, bar e ristoranti, che quasi certamente non rientreranno nelle aperture autorizzate a inizio del prossimo mese.