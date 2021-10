La corsa all'Eliseo Francia: sondaggio presidenziali, Zemmour al secondo turno con Macron Il giornalista supererebbe Marine Le Pen. Si vota il 10 aprile 2022

Eric Zemmour (Ansa)

Un nuovo sondaggio condotto in Francia dall'istituto Harris Interactive per Challenges attribuisce al giornalista e polemista francese Eric Zemmour fra il 17% e il 18% dei consensi al 1° turno delle elezioni presidenziali, che si terranno il 10 aprile 2022. Zemmour, che non ha ancora annunciato la sua candidatura, passerebbe così al secondo turno con l'attuale presidente, Emmanuel Macron.In tutti i casi contemplati ottiene due punti in più di Marine Le Pen, che si ferma fra il 15 e il 16%. Macron, secondo il sondaggio, ottiene fra il 24% e il 28% dei voti, a seconda delle ipotesi.Inoltre, il presidente al secondo turno vincerebbe contro qualsiasi altro avversario: in una sfida con Zemmour, ottenendo il 57% dei voti; contro Marine Le Pen con il 54%; contro l'ex ministro gollista Xavier Bertrand con il 52%; in una sfida con Valérie Pécresse, ex ministra gollista, con il 56% e contro il populista di sinistra Jean-Luc Mélenchon con il 62%.