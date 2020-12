Riposto Frate muore nell'incendio doloso appiccato in una comunità di recupero. Un fermo La vittima era il gestore del centro 'Tenda di San Camillo'. Illesi i sei ospiti. I Carabinieri hanno fermato il presunto responsabile del rogo

Un religioso è morto nell'incendio, che gli investigatori ritengono doloso, appiccato la notte scorsa alla sede della comunità di recupero per malati di Aids 'Tenda di San Camillo', a Riposto, nel Catanese.A morire tra le fiamme è stato il responsabile della struttura, fratel Leonardo Grasso, di 78 anni, superiore della comunità camilliana di Acireale.L'incendio è stato spento dai Vigili del fuoco. I Carabinieri hanno identificato e fermato il presunto responsabile del rogo. E' un ospite della comunità. Secondo un'ipotesi degli investigatori, le fiamme sarebbero state appiccate per nascondere l'omicidio del frate.Le fiamme sono divampate verso le 5 e si sono propagate nella struttura. All'interno della comunità di recupero c'erano sei ospiti, tutti rimasti illesi. Non è riuscito a fuggire, invece, l'anziano responsabile della struttura. Leonardo Grasso aveva preso i voti a 50 anni per dedicare la sua vita ai sofferenti. La svolta era arrivata dopo la morte di entrambi i genitori, decedutii a sei giorni di distanza l'uno dall'altro.A far intervenire i soccorsi è stata una telefonata fatta al 112 dall'interno della 'Tenda San Camillo'.