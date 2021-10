I presunti illeciti per la campagna elettorale di FdI ​'Lobby nera': pm sentono come teste il cronista di Fanpage Nell'inchiesta a Milano indagati per finanziamento illecito ai partiti e riciclaggio l'europarlamentare Carlo Fidanza e Roberto Jonghi Lavarini, anche detto "barone nero"

Da sinistra, Roberto Jonghi Lavarini, detto "barone nero", e l'europarlamentare FdI Carlo Fidanza

I pm di Milano, che stanno indagando sul caso dei presunti finanziamenti illeciti per la campagna elettorale di Fratelli d'Italia, a partire dall'inchiesta giornalistica di Fanpage, stanno ascoltando in Procura come testimone il cronista che ha realizzato il servizio giornalistico, infiltrandosi per tre anni in una presunta 'lobby nera', come finto imprenditore.

Nell'inchiesta, che vede indagati per finanziamento illecito ai partiti e riciclaggio Roberto Jonghi Lavarini, anche detto "barone nero", e l'europarlamentare Carlo Fidanza, i pm Polizzi e Basilone hanno già acquisito le circa 100 ore di registrazioni di Fanpage.

Meloni: "Provvedimenti esemplari se c'è chi ha sbagliato ma decideremo in base ai fatti"

"I cittadini sono molto più intelligenti di quello che pensa il mainstream e hanno capito bene l'attacco studiato a tavolino, a 48 ore dal voto, nei nostri confronti". Lo afferma Giorgia Meloni in un'intervista a 'Il Messaggero'. "Noi -aggiunge la leader Fdi- non abbiamo nulla da nascondere. Forse lo hanno gli altri". E ancora: "Siamo pronti a prendere provvedimenti esemplari se qualcuno dei nostri ha sbagliato perché in FdI non c'è spazio per forme di razzismo, antisemitismo, nostalgie folkloristiche o per la disonestà ma vogliamo stabilirlo in base ai fatti e non alle ricostruzioni parziali".