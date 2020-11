Russo stabilisce record mondiale in apnea, scendendo a 113 metri di profondità

Il russo Alexei Molcianov, durante una gara in Egitto, ha stabilito il record mondiale di apnea, scendendo a 113 metri di profondità, battendo il record precedente di 112 metri stabilito da Arnaud Jerald. Per il russo si tratta del 20° primato della sua carriera. In precedenza aveva stabilito il primato per la lunghezza del nuoto in apnea sott’acqua in vasca, avendo nuotato per 250 metri. Quest’anno invece ha stabilito il record di nuotata in apnea sotto il ghiaccio in uno stagno nei pressi di Mosca 180 metri.">

