Catania Fuochi d'artificio in strada per proposta di nozze: denunciato La Polizia si è dovuta fare largo tra la folla in festa



Condividi

Una proposta di matrimonio “esplosiva” e forse un tantino esagerata, quella che è andata in scena ieri in piazza a Catania. L’aspirante sposo di 38 anni non si è limitato alla serenata, forse troppo all’antica, e sotto casa dell’amata ha acceso fuochi d’artificio. Giochi pirotecnici ai quali ha assistito una folla festante.I fuochi d’artificio sono stati notati anche dalla Polizia che ha faticato ad attraversare la strada per la folla in visibilio e ha dovuto accendere anche i lampeggianti.Come è finita? Il promesso sposo è stato denunciato per il reato di accensioni ed esplosioni pericolose e in più per blocco della circolazione stradale.Quello che non si sa è come l’ha presa la “promessa sposa” e se alla fine abbia detto si.