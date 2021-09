G20 Agricoltura di Firenze Wojciechowski: "L'Italia ha garantito le derrate all'Ue. Trarne lezione, è una storia di successo" "Aziende più piccole della media Ue ma con alta produttività", dice il commissario Ue per l'Agricoltura

Janusz Wojciechowski

"Sono qui per congratularmi con la Toscana e con Firenze per ospitare questa riunione del G20 e credo che non ci fosse posto migliore per un incontro come questo. E vorrei ringraziare anche gli agricoltori italiani per aver garantito la sicurezza alimentare in un tempo di crisi acuta, una crisi che ha colpito l'Europa dal punto di vista sanitario, economico, ciononostante durante questo difficile momento tanto gli agricoltori quanto l'industria della trasformazione agroalimentare non si sono fermati così come non si sono fermate le forniture di derrate alimentari per l'Europa". Così Janusz Wojciechowski, commissario europeo per l'Agricoltura, a Firenze per il G20 dell'Agricoltura dopo un incontro con il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. "Credo che questo dimostri la forza la stabilità dell'apparato agricolo - ha aggiunto - però ci sono anche stati dei segnali che abbiamo voluto cogliere e delle indicazioni per migliorare la resistenza di questo settore, e per migliorare il grado di sostenibilità dell'agricoltura e questo di fatto è uno degli obiettivi principali, se non la base stessa, della politica agricola comune che stiamo varando in questo momento".

Traiamone una lezione

"Per me è importante trarre una lezione dalle caratteristiche dell'agricoltura italiana perché è una storia di successo, è un settore che va bene, perché si basa su una struttura di piccole e medie imprese, o imprese a conduzione familiare che di fatto hanno un'estensione inferiore alla media europea, quella italiana è 11 ettari, quella europea è 16 ettari. Ma di fatto l'indice di produttività delle imprese è molto alta" ha concluso il commissario europeo