Ampio sostegno dei leader G20. Che cosa prevede l'accordo sulla tassazione minima globale. La scheda Quattro anni di trattative

Condividi

L'accordo sulla tassazione minima globale e delle multinazionali che compie oggi il suo ultimo passo formale con l'appoggio dei leader del G20 a Roma, si basa su due pilastri. Il primo riguarda lae stabilisce che il 25% degli utili, salvo una soglia esentata pari al 10% del fatturato, viene riallocato nelle giurisdizioni di mercato in cui si supera una soglia di ricavi rilevanti.Il Secondo Pilastro introduce unadelle grandi imprese multinazionali, in ogni giurisdizione in cui operano.L'accordo sul Primo Pilastro include l'impegno a rimuovere le imposte sui servizi digitali esistenti e altre misure unilaterali simili, ma anche ad astenersi dall'introduzione di nuove imposte dello stesso genere in futuro, una volta che le nuove regole saranno pienamente in vigore. Sulla base di queste previsioni diversi Paesi che hanno sistemi di tassazione simili - tra cui Italia, Austria, Francia, Gram Bretagna e Spagna - hanno concordato con gli Stati Uniti unsui servizi digitali esistenti alle nuove regole internazionali. Per parte loro gli Usa si sono impegnati ache erano state adottate dallo Us Trade Representative rispetto a queste digital tax.Secondo i propositi di G20 e Ocse l'accordo garantisce, fondamentali anche per favorire gli investimenti e la crescita e con la speranza di ricavare qualche extra gettito ora che il retaggio dei crolli da lockdown anti Covid lascerà un pesante fardello sulle finanze pubbliche, destinato a trascinarsi per molti anni.Le trattative su questa intesa si trascinanoma la svolta è stata relativamente recente, con l'arrivo dell'amministrazione Biden gli Usa hanno abbandonato alcune pretese di esenzione che di fatto bloccavano la trattativa, che negli ultimi mesi ha segnato una accelerazione.Il primo accordo su scala globale era stato siglato a luglio, al vertice delle finanze di Venezia. Successivamente, lo scorso 8 ottobre l'Ocse aveva annunciato che quasi tutti i Paesi, 136 su 140 del Comprehensive Framework avevano aderito alle intese. Il 13 ottobre un altro G20 delle Finanze, che si è svolto a margine delle assemblee annuali di Fmi e Banca Mondiale aveva avallato la nova versione dell'intesa.Il G20 ha anche chiesto all'Inclusive Framework approntato assieme all'Ocse di, tra cui i modelli di legislazione interna e una Convenzione multilaterale, per l'implementazione delle nuove regole, con l'obiettivo di una loro entrata in vigore entro il 2023.Anche l'Ue, che ha sempre spinto per questa intesa, ed era pronta a procedere su base unilaterale se non fosse stata raggiunta, punta a una rapida attuazione, ieri, a margine del G20 congiunti dei ministri di Finanze e salute, il francese Bruno Le Maire ha avvertito che sarà un aspetto centrale della presidenza di turno dell'Ue, che Parigi rileverà da inizio anno. I 136 Paesi che hanno aderito (su 140 che avevano iniziato il percorso) inclusi tutti gli Stati dell'Ue e del G20, rappresentano circa il 94% del Pil mondiale e per garantire l'effettiva inclusività del sistema di tassazione internazionale, la presidenza italiana G20 ha dato mandato all'Ocse di preparare un rapporto per dar conto dei progressi fatti dai Paesi in via di sviluppo come conseguenza della loro partecipazione all'Inclusive Framework on Beps.Il rapporto Developing Countries presentato ai ministri delle Finanze e ai governatori delle banche centrali del G20 nel loro incontro di ottobre, contiene, inoltre, una serie di raccomandazioni che pongono la base per le future discussioni periodiche sul tema.Ampio e trasversale sostegno all'accordo sulla tassazione minima globale raggiunto al G20 è stato espresso oggi durante l'incontro del forum dedicato a 'Economia e salute globale': lo hanno riferito fonti che hanno seguito i lavori, menzionando in particolare l'appoggio di Stati Uniti, Brasile, Francia e Corea del Sud. Il Presidente americano Joe Biden ha dichiarato che "la comunità internazionale, grazie all'accordo sulla tassazione minima globale, sosterrà le persone facendo in modo che le aziende contribuiscano pagando la loro quota".Molti Paesi avrebbero inoltre manifestato sostegno all'iniziativa della presidenza italiana volta ad istituire una task force globale per la salute e le finanze, che favorisca in primo luogo una più stretta collaborazione tra questi due mondi. Fra gli altri, il primo ministro olandese Mark Rutte ha citato esplicitamente l'importanza di questa iniziativa. Secondo le fonti, ha trovato spazio negli interventi di molti leader l'approvazione della nuova emissione di Diritti speciali di prelievo da parte del Fondo monetario internazionale e del meccanismo innovativo per la loro riallocazione, oltre al prolungamento della Debt Service Suspension Initiative (Dssi) fino alla fine del 2021.