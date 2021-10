Sorrento G20 Commercio, necessaria una riforma del Wto inclusiva e trasparente Di Maio: "L'economia mondiale è cambiata, le regole del Wto sono rimaste immutate", una discrepanza che "va cambiata" con la riforma

Sorrento, riunione ministeriale G20 Commercio (Ansa)

"Ricordando l'Iniziativa di Riad sul futuro dell'Organizzazione mondiale del Commercio, rimaniamo impegnati a lavorare in modo attivo e costruttivo con tutti i membri del Wto (World Trade Organization, Organizzazione Mondiale del Commercio) per intraprendere la necessaria riforma dell'Organizzazione e sottolineiamo la necessità di attuare questo impegno nella pratica attraverso un approccio inclusivo e trasparente che includa affrontare i problemi dello sviluppo".È quanto si legge nella dichiarazione finale della riunione dei ministri responsabili per il commercio internazionale del G20 a Sorrento."Riconosciamo l'importanza della trasparenza negli aiuti di stato" e del "rispetto degli obblighi di trasparenza" da parte dei membri dell'Organizzazione mondiale del Commercio e "riaffermiamo il nostro impegno ad adempiere a tali obblighi e invitiamo anche gli altri membri del Wto a farlo", dichiarano nel documento finale i ministri del Commercio del G20."Sottolineiamo l'importanza della concorrenza leale, come abbiamo riconosciuto nel contesto dell'Iniziativa di Riad sul futuro del Wto. Ridurre le tensioni commerciali, affrontare le distorsioni nel commercio e negli investimenti, affrontare le interruzioni della catena di approvvigionamento e promuovere relazioni commerciali reciprocamente vantaggiose sarà fondamentale mentre le economie risponderanno e si riprenderanno dalla pandemia di COVID-19"."È stata una giornata intensa e fruttuosa", ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, durante la conferenza stampa di chiusura della riunione. "Sono felice di informarvi che abbiamo approvato la dichiarazione di Sorrento. Il nostro messaggio è chiaro: il commercio deve garantire un futuro migliore alle persone"."Questa presidenza del G20 ha sancito un grande successo: il rilancio del multilateralismo, il fatto che si sia potuta approvare la dichiarazione di Sorrento significa che tutti i Paesi attorno al tavolo convergono sull'esigenza di modificare e introdurre alcune riforme: questo non era affatto scontato quando abbiamo iniziato a negoziare", ha detto Di Maio."Durante la pandemia il commercio non si era mai fermato, ma ha contributo ad attenuare l'impatto economico della pandemia. È da qui che dobbiamo ripartire per ricostruire meglio, tutti quanti insieme, rafforzandolo, un sistema commerciale multilaterale che si è dimostrato fonte di stabilità"."Abbiamo tutti concordato sul fatto che in questo momento le regole del gioco devono essere uguali per tutti ed è un principio anche questo secondo me molto importante a livello multilaterale perché su questi argomenti ci sono state - e lo abbiamo visto anche negli ultimi mesi - esternazioni molto differenti".Il "corretto funzionamento" dell'Organizzazione Mondiale del Commercio è "cruciale per garantire che il commercio si sviluppi in modo ordinato, sostenibile e contribuisca alla crescita economica. Tuttavia, mentre l'economia mondiale è cambiata, le regole del Wto sono rimaste immutate con una discrepanza tra regole e realtà commerciale, che va cambiata attraverso una riforma dell'organizzazione"."Oggi a Sorrento - ha detto il ministro Di Maio - ci siamo impegnati a lavorare insieme con tutti i membri dell'Omc per ripensare la funzione negoziale dell'Organizzazione e il suo sistema di risoluzione delle controversie".