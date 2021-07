​G20, al via il summit di Venezia con Forum Ocse su produttività

I lavori del vertice dei ministri delle Finanze e governatori a Venezia, il primo in presenza dall'inizio della pandemia, ha preso il via con la Conferenza annua del Forum globale della produttività Ocse-G20.Nella Conferenza, che proseguirà domani con un intervento del ministro dell'Economia Daniele Franco, parlano oggi Riccardo Barbieri, capo economista del Mef, Laurence Boone, capoeconomista dell'Ocse, e Fererico Signorini, direttore generale della Banca d'Italia.L'Ocse spiega che "i gap di produttività fra imprese sono rilevanti e persistenti nella maggior parte dei Paesi e settori.Tuttavia, se affrontati, questi gap presentano un importante potenziale per alzare la produttività, se le loro cause sottostanti sono affrontate".