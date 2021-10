Ripristinato il controllo alle frontiere G20 a Roma, rafforzate misure di sicurezza. Riunione al Viminale con Lamorgese In vista del Forum dei capi di Stato e di Governo dei Paesi del G20, in programma per il 30 e il 31 ottobre a Roma, il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, presiederà al Viminale il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica

Manifestazione no Green pass a Roma

Per un esame delle misure di sicurezza pianificate in vista del Forum dei capi di Stato e di Governo dei Paesi del G20, in programma per il 30 e il 31 ottobre a Roma, il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, presiederà al Viminale il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica al quale parteciperanno, oltre al sottosegretario di Stato Nicola Molteni, il Capo della Polizia-Direttore generale della Pubblica sicurezza, i Comandanti generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, i vertici dello Stato maggiore della Difesa e degli organismi di informazione e sicurezza e il Prefetto della Capitale.Nell'ambito delle attività di prevenzione, è stato già disposto il ripristino dei controlli presso tutte le frontiere interne nazionali fino alle ore 13 del 1° novembre. La misura, adottata come prassi consolidata dagli Stati in occasione di eventi analoghi, è stata comunicata nei giorni scorsi a tutti i ministri dell'Interno dei Paesi dell'area Schengen e alla Commissione europea.Ed è tutto pronto a Roma, per quanto riguarda la sicurezza, per il G20 su clima e pandemia. L'Eur, dove si tiene il vertice, sarà blindato per tre giorni da ingenti forze di polizia. La prefettura ha disposto da domani alle 16 la chiusura delle scuole.