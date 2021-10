MONDO

2021/10/28 16:00

Il vertice dei grandi nella Capitale G20 Roma, due giorni di Grande Bellezza per le first lady e gli husband A fare gli onori di casa sarà Serena Cappello, moglie di Mario Draghi, al suo debutto come first lady

Condividi Questo fine settimana a essere blindato non sarà solo l'Eur ma anche le aree del centro storico interessate dall'intenso programma di appuntamenti culturali che impegnera' mogli e mariti dei leader del G20. Non solo le 'first lady' ma anche i 'first husband', anzi 'erster ehemann', visto che sono entrambi tedeschi. A fianco di Jill Biden, Brigitte Macron, Emine Erdogan e Carrie Johnson ci saranno anche Joachim Sauer, marito della cancelliera tedesca Angela Merkel, e Heiko von der Leyen, sposo della presidente della Commissione Europea, Ursula. A fare gli onori di casa sarà Serena Cappello, moglie di Mario Draghi, al suo debutto come first lady, che terrà compagnia a Jill Biden già venerdì sera, quando il marito sarà impegnato nel colloquio con il presidente del Consiglio a Palazzo Chigi. Sabato il giro tra le bellezze dell'Urbe inizierà alle 11 dal Colosseo e dai Fori Imperiali. E' poi prevista una colazione a Villa Pamphilij nel Casino dell'Algardi, sede di rappresentanza del Consiglio dei ministri durante le visite di capi di Stato e di governo. Alle 14 e 30 si farà poi tappa in Vaticano per ammirare gli affreschi della Cappella Sistina. A seguire l'evento ufficiale alle Terme di Diocleziano insieme ai leader e, alle 20 e 30, la cena al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il viaggio tra i tesori della Capitale proseguirà la mattina di domenica con la Fontana di Trevi, che potrebbe fare da sfondo a una fotografia indimenticabile, e una visita ai Musei Capitolini. Una sosta sulla Terrazza Caffarelli consentirà di salutare Roma con una veduta impareggiabile dei Fori Imperiali. Alle 12 e 30 è infine prevista la colazione presso la Sala della Protomoteca. Al Campidoglio, le 'First lady' e i 'first husband' saranno ricevuti dal neo sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

Condividi