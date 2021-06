Di Maio: "Per ricostruire non dobbiamo lasciare nessuno indietro" G20, a Matera la riunione dei ministri degli Affari esteri e dello Sviluppo Il rilancio della cooperazione multilaterale come chiave nella lotta alla pandemia e al cambiamento climatico, per uno sviluppo sostenibile anche dei paesi più poveri: questo il cuore della strategia italiana per il vertice

Multilateralismo, Africa e sicurezza alimentare: sono questi i temi centrali della riunione dei ministri degli Esteri del G20 oggi a Matera, seguita da una sessione congiunta con i ministri dello Sviluppo. Nella città lucana, arrivano questa mattina, dopo laal Castello Svevo, i ministri degli Esteri del Gruppo delle 20 principali economie del mondo, accolti dal titolare della Farnesina Luigi Di Maio. "Per ricostruire insieme e meglio non dobbiamo lasciare nessuno indietro", ha sottolineato il ministro.Gli Stati Uniti sono "grati" per la "leadership dell'Italia" nelle sfide che sono al centro dell'"agenda globale", come la lotta ai cambiamenti climatici e il contrasto al Covid, "per ricostruire le nostre economie e colmare le disuguaglianze", ha detto in una conferenza stampa a Roma il segretario di Stato americano Antony Blinken, che a Matera non si troverà di fronte né il ministro degli Esteri cinese Wang Yi né il russo Sergei Lavrov, a capo delle diplomazie dei due Paesi che l'Occidente individua sempre di più come "sfida" e "minaccia".L'- il primo in realtà, "su invito di Di Maio si collegherà in videoconferenza", non avendo potuto lasciare Pechino per partecipare il primo luglio alle celebrazioni per il centenario del Partito comunista cinese - sembra confermare l'intenzione dei due Paesi di accentuare la loro contrapposizione con l'Occidente. E di coordinarsi sempre di più, come dimostrato oggi dall'incontro in video tra il presidente russo ed il presidente cinese. Vladimir Putin e Xi Jinping hanno parlato delle relazioni tra Mosca e Pechino come "un esempio della cooperazione fra governi del 21esimo secolo", rapporti che sono "a un livello mai raggiunto fino a ora". E per questo hanno deciso di estendere di cinque anni il Trattato di buon vicinato e cooperazione amichevole tra i due Paesi.La riunione dei ministri degli Esteri del G20 comincia alle 10 ed è articolata in due sessioni: la prima sul tema dellae del, strumento chiave per affrontare le principali sfide globali e promuovere una ripresa sostenibile e resiliente. La seconda sessione dedicata alle, con focus tematico sulloe verterà sullepiù appropriate in alcuni importanti settori tra cui quelli dell'inclusione di giovani e donne, degli scambi commerciali, della lotta ai cambiamenti climatici e della transizione energetica. Nell'obiettivo di garantire un allineamento con il programma della Presidenza italiana del G20, entrambi i temi in agenda sono stati sviluppati a partire dai tre pilastri "People, Planet, Prosperity" e in sintonia con il filo conduttore del "build back better", volto a promuovere una ripresa sostenibile, inclusiva e resiliente.Nel pomeriggio si terràa cui farà seguito, sempre per la prima volta, una specifica sessione dei soli ministri dello Sviluppo, mercoledì a Brindisi. Con la ministeriale congiunta la presidenza italiana intende portare la situazione globale della sicurezza alimentare e della nutrizione al centro dell'agenda politica internazionale, fornendo così l'impulso politico e lo slancio necessari ad azioni concrete per affrontare le crisi alimentari e raggiungere l'obiettivo Zero Fame entro il 2030. Al termine verrà adottata la Dichiarazione ministeriale di Matera.