Roma blindata G20 a Roma. Via al summit con Biden e gli altri leader su clima e lotta a pandemia I leader mondiali accolti dal presidente del Consiglio. Doppia foto di famiglia per il Summit G20 di Roma: una con operatori sanitari. Il discorso di Draghi: "Bello rivedervi tutti qui: La pandemia ci ha divisi"

For sustainable economic recovery in the countries that need our support, the G20 States can, with the IMF, collectively share 100 billion dollars. France is committed to doing this. Other G20 members are joining us. I call on our partners to do the same. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 30, 2021

Looking forward to our discussions at the #G20 summit in Rome, hosted by Draghi, on:



🔹 beating Covid19 and pandemic preparedness



🔹 global recovery



🔹 climate action



The EU is fully playing its role to make progress in these important talks. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 30, 2021

Dopo la tradizionale foto di famiglia è iniziato alla Nuvola dell'Eur, il summit del G20, il primo che si svolge in Italia e il primo in presenza in oltre due anni. I leader mondiali accolti dal presidente del Consiglio Mario Draghi discuteranno di lotta alla pandemia e soprattutto dei cambiamenti climatici, nodo centrale da sciogliere. Tra i primi ad arrivare la direttrice generale del Wto Ngozi Okonjo-Iweala e il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus.Tra gli ultimi il presidente americano Biden. Dovrebbero invece partecipare al vertice da remoto, con un intervento video, i presidenti della Cina e della Russia, Xi Jinping e Vladimir Putin.Dopo la fotografia "tradizionale" dei leader, sul palco sono saliti medici e operatori sanitari, in camice bianco o divisa da soccorritori. Il loro arrivo è stato salutato dall'applauso del membri del G20, prima dello scatto insieme. Si tratta in particolare di una delegazione di medici e infermieri dell'ospedale Spallanzani e del presidio Croce Rossa Vaccini di Fiumicino impegnati nel contrasto alla pandemia da Covid 19."È bello vedervi tutti qui. La pandemia ci ha divisi così come ha fatto con tutti i nostri cittadini. E poi anche "il protezionismo e il nazionalismo", ha detto il premier nel discorso di apertura. Pandemia, tasse eque, cambiamenti climatici, "più andiamo avanti con le sfide più è chiaro che il multilateralismo è la migliore risposta" e "andare avanti da soli non è un'opzione. Dobbiamo lavorare per superare le nostre differenze". "Adesso possiamo finalmente guardare al futuro con ottimismo. Azione coordinata da parte dei governi e vaccini hanno permesso all'economia globale di riprendersi. Insieme stiamo costruendo un nuovo modello economico di cui il mondo beneficerà. Dobbiamo essere consapevoli delle sfide che ci aspettano perché la pandemia non è finita".Il presidente del consiglio ha poi parlato dell'importanza di un'equa distribuzione dei vaccini: "Nei Paesi ad alto reddito oltre il 70% della popolazione ha avuto la prima dose, solo il 3% nei paesi più poveri: sono differenze inaccettabili. Siamo vicini al 40% della popolazione vaccinata entro la fine del 2021 e adesso dobbiamo raggiungere il 70% nella metà del 2022. Investire nella ricerca e abbattere le barriere commerciali per incentivare le vaccinazioni", ha concluso il premier che, in un passaggio del suo intervento ha sottolineato il lavoro svolto dall'Italia per promuovere una ripresa più equa. "Il Global Health Summit di Roma - ha detto - ha visto Paesi e aziende impegnarsi generosamente per fornire vaccini ai Paesi più poveri: dobbiamo essere sicuri di onorare le promesse".Per un rilancio economico sostenibile dei paesi che hanno bisogno del nostro sostegno, gli Stati del G20 possono insieme contribuire con l'Fmi ai 100 miliardi di dollari. Altri membri del G20 si uniscono a noi. Mi appello ai nostri altri partner". Ad affermarlo in un tweet è il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron mentre è in corso il vertice del G20 a Roma."Lotta al Covid-19, risposta alla pandemia, ripresa globale, azione sul clima". L'Ue sta svolgendo appieno il suo ruolo perché si compiano progressi su questi importanti argomenti". Lo ha scritto oggi su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che partecipa al summit del G20 in corso a Roma.Nel primo giorno del summit a Roma, i Venti (Argentina, Australia, Brasile, Gran Bretagna, Canada, Cina, Francia, Germania, Giappone, India, Indonesia, Italia, Messico, Russia, Sudafrica, Arabia saudita, Corea del Sud, Turchia, Stati Uniti, Unione Europea) approveranno per la prima volta l'accordo sulla minimum tax e si impegneranno ad attuarla entro la data del 2023 fissata nel quadro Ocse, ratificando i due pilastri dell'intesa. E' quanto si legge nella bozza delle conclusioni della due giorni di vertice a Roma presideuta da Mario Draghi. "Chiediamo al quadro inclusivo Ocse/G20 di sviluppare rapidamente le regole e gli strumenti multilaterali concordati, al fine di garantire che le nuove regole entrino in vigore a livello globale nel 2023".L'impegno a contrastare "una minaccia esistenziale", riconoscendo che l'impatto di un aumento delle temperature di 1,5 gradi è "molto inferiore" di quello derivante da un incremento di 2 gradi, è al centro di una bozza di dichiarazione sul clima del G20 a Roma. Nel testo, stando a fonti di stampa internazionali, si rilancerebbero gli obiettivi già prefigurati nel 2015 dagli Accordi di Parigi. "Riconosciamo che le conseguenze del cambiamento climatico con un aumento della temperatura di 1,5 gradi sono molto inferiori rispetto a quelle derivanti da un incremento di 2 gradi e che per questo deve essere adottata un'azione immediata".Ancora ieri il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha chiesto ai capi di Stato e di governo che si incontreranno oggi e domani al G20 e poi alla Cop26 al via a Glasgow di scongiurare "una catastrofe" e di "accelerare il passo" sugli "obiettivi climatici".Al centro dei lavori a Roma anche i temi della sanità, con la lotta contro la pandemia di Covid-19 e l'impegno in favore di una distribuzione dei vaccini meno iniqua a livello planetario. Riferimenti sul possibile esito della due giorni romana sono emersi ieri nel corso di una riunione dei ministri della Salute e delle Finanze dei "grandi". L'obiettivo fissato è stato di garantire una copertura vaccinale al 70 per cento della popolazione mondiale entro la metà del 2022. Parte della strategia indicata sono "iniziative per sostenere le forniture di vaccini e prodotti medici essenziali" anche "rimuovendo ostacoli di carattere finanziario" a beneficio dei Paesi in via di sviluppo. I ministri si sono impegnati a dar vita a una G20 Joint Finance-Health Task Force, un organismo chiamato a rafforzare la cooperazione internazionale per il contrasto alla pandemia.Alle 11.45 i lavori entrano nel vivo con la prima sessione su 'Economia e salute globale'. Dopo l'intervallo di colazione, alle 15 è in programma l'evento a margine 'Sostenere le Pmi e le imprese femminili per crescere meglio'. Speaker d'eccezione la regina Maxima dei Paesi Bassi, avvocato speciale del segretario generale della Nazioni Unite per il finanziamento inclusivo per lo sviluppo (Unsgsa).Al termine della prima giornata, appuntamento con la cultura per i capi di Stato e di governo che, a partire dalle 19.00, si godranno una blindatissima visita alle Terme di Diocleziano prima di spostarsi al Quirinale per la cena con il presidente Sergio Mattarella.A margine della plenaria sono previsti incontri e bilaterali, tra cui quello del premier Draghi con il presidente turco RecepTayyip Erdogan, e quello sull'Iran tra i presidenti Joe Biden, Emmanuel Macron, la cancelliera Angela Merkel e il premier Boris Johnson.il vertice dei Capi di stato e di governo dei Paesi del G20 si svolge alla Nuvola di Fuksas ma tutto il quartiere romano dell'Eur è blindato per l'occasione. La zona intorno alla Nuvola è stata sigillata in una bolla di sicurezza estesa per 10 km quadrati ed è divisa in tre zone, ognuna delle quali sotto la responsabilità di un dirigente della Polizia. Vi si accede attaverso 19 varchi. In totale saranno schierati 8mila tra agenti e militari, coordinati dalla Situation Room al quinto piano della Questura. Sono 5.296 unità di rinforzo, di cui 2.542 della Polizia di Stato, 1.774 dell'Arma dei carabinieri, 580 della Guardia di finanza e 400 unità delle Forze armate, con tiratori scelti e i pompieri del gruppo Nbcr specializzati nel biologico, chimico e nucleare.Nei due giorni del summit la sorveglianza e la difesa dello spazio aereo della Capitale sarà garantita in cielo dagli apparecchi dell'Aeronautica e dagli elicotteri della Polizia, da terra dalla contraerea anti-droni che funziona con le onde elettromagnetiche.-Per la giornata di sabato ne sono state autorizzate due a cui si potrebbe aggiungere una protesta dei No pass. Alle 15 di sabato corteo da Piramide alla Bocca della Verità organizzato da Cobas, centri sociali, lavoratori Alitalia e Whirlpool, Fridays for future, sono attese 5-10 mila persone. Alle 14,30 a piazza San Giovanni sit-in del Partito comunista contro le politiche del governo Draghi. I No pass potrebbero inserirsi in questo sit-in oppure radunarsi alle 16 a piazza del Popolo.Questa mattina è stata sgomberata via Cristoforo Colombo vicino alla zona di massima sicurezza dell'Eur per il G20, dove una cinquantina di persone del 'Climate camp' stavano protestando bloccando il traffico. Dopo l'intervento della polizia i manifestanti hanno lasciato la carreggiata e si sono seduti sul marciapiede all'altezza del ministero della Transizione Ecologica. Ma assicurano: "La protesta continua".