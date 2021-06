Cornovaglia G7, giornata conclusiva. Draghi: "Ora accordo ambizioso sul clima" Giornata conclusiva per il vertice G7 a Carbis Bay: i leader delle potenze mondiali riuniti in Cornovaglia, dopo aver discusso di ripresa economica e lotta al Covid, portano al tavolo la questione del cambiamento climatico e della difesa della biodiversità

Focus sull'ambiente e sulla battaglia contro i cambiamenti climatici nella terza e ultima giornata del vertice G7 a presidenza britannica di Carbis Bay, il primo post pandemia, allargato da ieri in Cornovaglia ai leader ospiti di Australia, Corea del Sud, India, Sudafrica e di Onu e Oms."L'Unione europea ha trascorso gli ultimi tre giorni al G7 ad allineare le posizioni delle principali democrazie mondiali". Così il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in un videomessaggio affidato a Twitter. "La priorità - spiega - è stata convincerli ad unirsi alla leadership dell'Ue nell'accelerare la produzione e le consegne globali dei vaccini"."Vediamo che le democrazie liberali e le società aperte affrontano la pressione dei regimi autoritari. Questa sfida ci ha sollecitati ad unire le forze durante il G7, non solo per essere in grado di reagire alla pressione o agli attacchi, ma anche per diffondere i nostri valori di libertà, dello stato di diritto, di rispetto per i diritti umani", ha spiegato Michel. Nel suo messaggio il presidente del Consiglio europeo ha evidenziato anche il tema dell'Africa. "Già da alcuni anni, con alcuni in Europa, siamo convinti che questo impegno per l'Africa debba essere al cuore delle nostre relazioni internazionali future. Siamo stati sempre più in grado di unificare le posizioni dei Paesi europei su questo tema e ora abbiamo convinto i nostri partner a mobilitare più fondi per assicurare una strategia a vantaggio dell'Europa e dell'Africa."Ora un accordo ambizioso e duraturo” sul clima, ha detto a quanto si apprende il premier italiano Mario Draghi, intervenendo alla sessione dei lavori del G7 dedicata al tema.Al tavolo del G7 emerge "la necessità di destinare una quota importante di investimenti perla ricostruzione" dopo il Covid "alla Green Recovery". E' quanto riferiscono fonti italiane, sottolineando che l'Italia è pienamente in linea, dal momento che il 30% delle risorse messe a disposizione per la ricostruzione è dedicato alla transizione ecologica.Dopo le annunciate dichiarazioni su piano pandemico globale e vaccini anti-Covid e sul contenimento della Cina, è il turno di quella sul clima: con impegni più rigorosi contro le emissioni, giura il padrone di casa Boris Johnson e la promessa anticipata da fonti Usa di frenare il riscaldamento delle temperature globali future non oltre 1,5 gradi.Stamane, la cancelliera tedesca Angela Merkel ai colloqui del G7 ha salutato il "nuovo slancio" dato dall'arrivo di Joe Biden alla presidenza degli Stati Uniti.La mattinata, articolata in due sessioni di lavoro prima delle conferenze stampa conclusive d'inizio pomeriggio, è stata introdotta da un messaggio del 95enne sir David Attenborough, naturalista, divulgatore e celeberrimo autore di documentari targati Bbc, scelto dal governo Johnson come ambasciatore speciale sul dossier climatico, il quale ha avvertito i Grandi che non c'è tempo da perdere. E che gli esseri umani sono già sull'orlo dell'abisso, sul punto "di destabilizzare l'intero pianeta" e la natura in modo irrimediabile.Attenborough afferma che riscaldamento globale e perdita della biodiversità sono al di là diogni dubbio, come pure il fatto che "le nostre società e Paesi sono iniqui". "La domanda che la scienza ci costringe ad affrontare in particolare nel 2021 è se, come risultato di questi fatti intrecciati, siamo sul punto di destabilizzare l'intero pianeta". "Se è così, allora le decisioni che prendiamo in questo decennio, in particolare le decisioni prese dai Paesi economicamente più avanzati, sono le più importanti nella storia umana", ha detto ancora Attenborough, in dichiarazioni rilasciate dagli organizzatori del summit.Nella bozza di dichiarazione diffusa dalla presidenza britannica, il vertice di Carbis Bay mette fra l'altro sul tavolo un piano finanziario per la realizzazione d'infrastrutture ecologicamente sostenibili nei Paesi in via di sviluppo nell'ambito di una strategia da condividere poi nella conferenza internazionale sul clima CoP26 in programma a Glasgow a novembre (che sarà presieduta sempre dal Regno Unito in partnership con l'Italia). Nonché il sostegno a un piano per fermare l'impoverimento delle biodiversità nel mondo entro il 2030.Boris Johnson lancia inoltre la proposta di un contributo da mezzo miliardo di sterline da destinare attraverso lo UK BluePlanet Fund a Paesi come Ghana, Indonesia e isole del Pacifico contro la pesca sregolata e l'inquinamento dei mari, in difesa dell'ecosistema costiero e a tutela delle barriere coralline."Proteggere il nostro pianeta - ha dichiarato il premier britannico a margine dell'apertura stamattina della giornata finale del summit - è la cosa più importante che i leader possano fare per la gente. Vi è una relazione diretta fra la riduzione delle emissioni nocive, la salvaguardia della natura,la creazione di posti di lavoro e la garanzia d'una crescita economica a lungo termine. Come nazioni democratiche, abbiamo la responsabilità anche di aiutare i Paesi in via di sviluppo"sulla strada di una crescita pulita, e questo G7 rappresenta un'opportunità senza precedenti per guidare il mondo verso una Rivoluzione Industriale Green che abbia il potenziale di trasformare il nostro modo di vivere".Nel comunicato finale verranno indicati maggiori dettagli sul piano globale per le infrastrutture lanciato ieri dalle potenze del G7, "l'alternativa positiva" alla Nuova Via della Seta cinese, insieme alla dichiarazione di Carbis Bay in materia di lotta alla pandemia, per prevenirne di future.Atteso anche l'impegno a donare un miliardo di dosi di vaccino anti-Covid ai Paesi in via di sviluppo.La maggior parte dei leader presenti si ritroveranno lunedì a Bruxelles per il vertice Nato.Compromesso al vertice G7 su Pechino. Lo si apprende da fonti diplomatiche europee che confermano l'intesa su un testo meno duro rispetto alla proposta Usa. Nel testo la Cina viene indicata come "rivale" sui diritti umani, con riferimenti alla denuncia del lavoro forzato imposto alla minoranza musulmana degli Uiguri nello Xinjiang, ma non mancano richiami ad aree di cooperazione con Pechino (in particolare sul clima), mentre sul piano commerciale ed economica si parla di concorrenza. Approvata inoltre l'idea del piano lanciato da Washington alternativo alla Via della Seta denominato 'Build Back Better World' o B3W.Il G7 chiede alla Cina il "rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, soprattutto nello Xinjiang". E' quanto si legge nel comunicato finale del G7, nel quale si chiede il rispetto delle libertà anche a Hong Kong. Lo riporta l'agenzia Bloomberg che ha ottenuto una copia del comunicato finale del vertice.Nell'agenda del presidente americano Joe Biden, c'è nel pomeriggio l'incontro con la regina Elisabetta al Castello di Windsor, mentre mercoledì sarà la volta del primo faccia a faccia con il presidente russo Vladimir Putin. Quindi, in serata, il trasferimento a Bruxelles in vista del vertice bilaterale Usa-Ue e della riunione Nato di lunedì e martedì.Commentando il vertice del G7 incorso in Cornovaglia, la Cina ha affermato oggi che sono finiti i tempi quando "un piccolo gruppo di Paesi" poteva decidere i destini del mondo. "I giorni quando le decisioni globali erano dettate da un piccolo gruppo di Paesi sono finiti da molto", ha affermato un portavoce dell'ambasciata cinese a Londra, citato sul sito della Reuters. "Noi crediamo che i Paesi, grandi o piccoli, forti o deboli, poveri o ricchi, siano tutti uguali, eche gli affari del mondo devono essere gestiti attraverso la consultazione tra Paesi", ha aggiunto il portavoce.Il Regno Unito continua a ritenere verosimile l'origine animale del Covid e "non crede"all'ipotesi di una fuga del virus dal laboratorio cinese di Wuhan sulla base dei rapporti a sua disposizione; ma invoca comunque un'indagine internazionale e chiede che la Cina condivida in modo trasparente le informazioni richieste. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab, in un'intervista concessa nelle ore in cui a Carbis Bay si svolge la giornata finale del primo vertice G7 post pandemia. I leader dei Sette, ha rivelato Raab, hanno "confrontato le rispettive note" su questo dossier."Nel complesso noi come Regno Unito non crediamo che il virus sia sfuggito a un laboratorio e in base alle nostre migliori informazioni riteniamo più probabile sia passato dagli animali agli esseri umani", ha sottolineato il ministro di Boris Johnson. Tuttavia - ha puntualizzato - "con la comunità internazionale vogliamo un'indagine che abbia accesso in Cina per ottenere tutte le risposte necessarie. In modo da avere un quadro sulle diverse opzioni possibili, potenziali o plausibili".