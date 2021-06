In Cornovaglia il vertice in presenza G7, al via il summit: un miliardo di dosi di vaccini ai paesi poveri Il premier britannico Boris Johnson ha annunciato che il Regno Unito donerà entro il prossimo anno altre 100 milioni di dosi di vaccini ai Paesi più poveri

È iniziato ufficialmente in Cornovaglia, all'estremo sud-ovest dell'Inghilterra, il G7 2021 a presidenza britannica: primo vertice in presenza dallo scoppio della pandemia di Covid.Il premier Boris Johnson ha dato il via ai tre giorni di lavori accogliendo nell'esclusivo resort (blindato) di Carbis Bay i leader ospiti: Joe Biden per gli Usa,Mario Draghi per l'Italia, Angela Merkel per la Germania, Emmanuel Macron per la Francia, Yoshihide Suga per il Giappone, Justin Trudeau per il Canada, nonché Charles Michel e Ursula vonder Leyen per l'Ue.La prima sessione - sulla ricostruzione post Covid - viene introdotta da Draghi.Dal summit è atteso l'annuncio che i sette Paesi più industrializzati del mondo doneranno un miliardo di dosi di vaccini ai Paesi più poveri per aiutarli a combattere il coronavirus.Intanto, oggi il padrone di casa, il premier britannico Boris Johnson, ha annunciato che il Regno Unito donerà entro il prossimo anno altre 100 milioni di dosi, attraverso l'alleanza Covax, 5 milioni delle quali entro la fine di settembre. "Al summit del G7 - ha dichiarato Johnson - spero che i miei colleghi assumeranno impegni simili in modo che, insieme, possiamo vaccinare il mondo entro la fine del prossimo anno e ricostruire meglio dopo il coronavirus". Gli Usa si sono già impegnati a fornire 500 milioni di vaccini che fanno parte del totale di un miliardo dell'intero G7.Prima di prendere parte ai lavori del G7 Draghi ha avuto una riunione di coordinamento con i leader Ue. Nel pomeriggio sarà poi "lead speaker" nella prima sessione dedicata ai temi della ripresa economica, dal titolo: "Building Back Better - Recovery for All". La sessione sarà incentrata su tre temi: le politiche nazionali verso una ripresa più verde e digitale; il ruolo del G7 nel sostegno alla ripresa dell'economia globale; le politiche volte a far progredire l'uguaglianza di genere.A margine Draghi ha in programma un bilaterale con il primo ministro britannico Boris Johnson."Ottimo incontro di coordinamento con la cancelliera Angela Merkel, Emmanuel Macron e Mario Draghi, insieme al presidente del Consiglio europeo. Focus principale e punti di vista comuni su argomenti chiave di G7, in particolare su Covid, clima e Cina". Lo scrive in un tweet la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, impegnata al G7 in Cornovaglia."Oggi gli occhi del mondo sono puntati sulla Cornovaglia mentre ci incontriamo per il 1° giornodi @G7. Ripresa globale, salute, clima, sviluppo, sicurezza:abbiamo 3 giorni per riunirci e portare il cambiamento che le persone si aspettano. Per iniziare, avrò un incontro con ileader del G7 dell'UE, per coordinarmi", scrive in un altro tweet la presidente della Commissione Ue.La cancelliera tedesca Angela Merkel ha detto di sperare che i leader del G7 raggiungano "ottimi risultati" sui vaccini contro il coronavirus e mostrino al mondo "che non stiamo pensando solo a noi stessi". "Spero che otterremo ottimi risultati per dimostrare che non stiamo pensando solo a noi stessi, ma pensiamo anche a coloro che non hanno ancora l'opportunità di vaccinarsi, soprattutto i paesi africani", ha detto la leader dopo essere arrivata al vertice in Cornovaglia."È il primo giorno ufficiale del vertice G7 qui nel Regno Unito. Non vedo l'ora di rafforzare il nostro impegno per il multilateralismo e di lavorare con i nostri alleati e partner per costruire un'economia globale più equa e inclusiva", ha scritto su Twitter il presidente Usa Joe Biden."Ieri ho annunciato che gli Stati Uniti doneranno mezzo miliardo di vaccini Pfizer per aiutare iPaesi che ne hanno bisogno. In questo momento i nostri valori ci dicono che dobbiamo fare tutto il possibile per vaccinare ilmondo contro il Covid 19". Lo twitta il presidente Usa."Come sempre, stessa unione, stessa determinazione ad agire, stesso entusiasmo! Il G7 può iniziare". Lo scrive su Twitter il presidente francese Emmanuel Macron postando una foto dei leader Ue.Macron, ha postato una foto che lo ritrae sorridente intorno a un tavolo insieme al presidente del Consiglio Mario Draghi, alla cancelliera tedesca Angela Merkel, insieme ai vertici Ue, Charles Michele e Ursula von der Leyen. I leader dei Paesi Ue si sono incontrati prima dell'avvio dei lavori del verticeper una riunione di coordinamento. Come ha sottolineato una giornalista britannica del Times, è "il tavolo al quale Boris Johnson non parteciperà", dopo la Brexit.I lavori della giornata di domani si apriranno con la seconda sessione sui principali trend geostrategici a livello globale, incluse le sfide della resilienza economica, e focus sul partenariato del G7 con i Paesi in via di sviluppo.I lavori proseguiranno con la terza sessione che si focalizzerà su alcuni temi di politica estera e di sicurezza, tra questi Russia e Afghanistan.Si terrà quindi la quarta sessione dedicata ai temi della salute, in particolare alle più immediate sfide sanitarie e al rafforzamento dei sistemi di salute globale.La giornata di sabato si chiuderà con una cena tra i Leader. Nella mattina di domenica avranno luogo la quinta e la sesta sessione di lavoro, dedicate rispettivamente al tema delle 'società ed economie aperte', alla lotta ai cambiamenti climatici e alla protezione della natura, cui parteciperanno anche i vertici di Banca Mondiale, FMI, OCSE e ONU.La riunione del G7 in Cornovaglia rilancia la, in merito al quale sarà chiesta una nuova indagine dell'Oms. Il presidente Usa Biden e il premier britannico Johnson sono pronti ad annunciare 'una nuova Carta Atlantica' per rafforzare la 'special relation' tra i due Paesi.La presidente della Commissione Ue von der Leyen rilancia il multilateralismo e indica in Russia e Cina le maggiori fonti di preoccupazione. Il tema è al centro anche dell'agenda italiana: il premier italiano Mario Draghi incontra domani Biden.I leader del G7 incontreranno la regina Elisabetta, oggi in Cornovaglia per la giornata inaugurale del vertice. L'incontro con la sovrana è in programma nel pomeriggio, dopo l'arrivo dei Sette Grandi a Carbis Bay e la prima riunione dal tema "ricostruire meglio" dopo la pandemia. La regina sarà accompagnata dal principe Carlo e dalla consorte Camilla e dal principe William con la consorte Kate.Componenti dello staff dell'hotel Ped Olva, una delle strutture che ospitano le delegazioni internazionali per il G7 in Cornovaglia, sono risultati positivi al coronavirus. Nell'albergo soggiornano componenti della delegazione tedesca, tra cui membri della sicurezza della cancelliera tedesca Angela Merkel. Attualmente, scrive Bloomberg, i componenti che potrebbero essere stati esposti al virus sono in autoisolamento e la visita e la partecipazione della cancelliera al G7 non hanno subito modifiche, ha riferito un responsabile dello staff tedesco. La cancelliera è attesa in Cornovaglia alle 11:00 di oggi. Merkel, 66 anni, ha ricevuto la sua prima dose di vaccino.