In Cornovaglia il vertice in presenza G7, secondo giorno del summit: geopolitica e le sfide lanciate da Russia e Cina Oggi incontro bilaterale tra il premier Draghi e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Dal summit è atteso l'annuncio che i sette Paesi più industrializzati del mondo doneranno un miliardo di dosi di vaccini ai Paesi più poveri per aiutarli a combattere il coronavirus

Secondo giorno di lavori al G7 in Cornovaglia, nel Regno Unito. Tema centrale oggi la geopolitica con le sfide lanciate da Russia e Cina. Ieri il premier Mario Draghi ha portato la sua ricetta economica sul tavolo del vertice: "Puntare tutto su politiche di bilancio espansive, per rafforzare la crescita e proteggere i lavoratori, ma spostare l'asse dai sussidi agli investimenti, anche per mantenere un approccio"prudente" nel lungo periodo.E ha insistito sul "dovere morale" di non lasciare indietro nessuno. Oggi ne parlerà in un incontro bilaterale con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden che già si è detto sulla stessa lunghezza d'onda, puntando ad una "economia più inclusiva e giusta", lanciando una sfida alla Via della Seta portata avanti da Pechino.E oggi partecipano ai lavori anche i Paesi ospiti cioè India, Australia, Coreaa del Sud e Sudafrica.Il premier Boris Johnson ha dato il via ieri ai tre giorni di lavori accogliendo nell'esclusivo resort (blindato) di Carbis Bay i leader ospiti: Joe Biden per gli Usa,Mario Draghi per l'Italia, Angela Merkel per la Germania, Emmanuel Macron per la Francia, Yoshihide Suga per il Giappone, Justin Trudeau per il Canada, nonché Charles Michel e Ursula von der Leyen per l'Ue.Dal summit è atteso l'annuncio che i sette Paesi più industrializzati del mondo doneranno un miliardo di dosi di vaccini ai Paesi più poveri per aiutarli a combattere il coronavirus.Un'occasione "enorme" per accelerare l'uscita dei rispettivi Paesi e del mondo "dalla miseria della pandemia": così Boris Johnson ha definito oggi il vertice G7 iniziato in Cornovaglia aprendone i lavori nel resort di Carbis Bay."Dobbiamo trarre lezione dalla pandemia e assicurare che alcuni degli errori che abbiamo senza dubbio commesso durante gli ultimi 18 mesi non si ripetano", ha detto ieri il premier britannico. Quanto al futuro, ha aggiunto, bisogna puntare a una ripresa in cui ci sia più equità, per "ricostruire in meglio" lo scenario economico globale. "Abbiamo un'enorme opportunità per farlo in questo G7", ha insistito."Inizio dando a tutti voi il benvenuto qui a Carbis Bay. E' sinceramente meraviglioso rivedere tutti dipersona, non ci sono parole per dire quanta differenza fa". Così il premier britannico Boris Johnson ha dato il via ai lavori del summit in Cornovaglia. "Avete tutti affrontato, nell'ultimo anno, la pandemia più dura dei nostri tempi. Penso davvero che questo meeting dovesse proprio esserci perché dobbiamotutti essere sicuri che abbiamo imparato la lezione, che non ripeteremo gli errori fatti e che mettiamo in campo tutto il necessario per la ripresa delle nostre economie", aggiunge.Il premier britannico, prima dell'inizio del summit, aveva annunciato che il Regno Unito donerà entro il prossimo anno altre 100 milioni di dosi, attraverso l'alleanza Covax, 5 milioni delle quali entro la fine di settembre."Al summit del G7 - ha dichiarato Johnson - spero che i miei colleghi assumeranno impegni simili in modo che, insieme, possiamo vaccinare il mondo entro la fine del prossimo anno e ricostruire meglio dopo il coronavirus". Gli Usa si sono già impegnati a fornire 500 milioni di vaccini che fanno parte del totale di un miliardo dell'intero G7."Oggi gli occhi del mondo sono puntati sulla Cornovaglia mentre ci incontriamo per il 1° giornodi @G7. Ripresa globale, salute, clima, sviluppo, sicurezza:abbiamo 3 giorni per riunirci e portare il cambiamento che le persone si aspettano. Per iniziare, avrò un incontro con ileader del G7 dell'UE, per coordinarmi", ha scritto in un tweet la presidente della Commissione Ue Ursula von der LeyenLa riunione del G7 in Cornovaglia rilancia la, in merito al quale sarà chiesta una nuova indagine dell'Oms. Il presidente Usa Biden e il premier britannico Johnson sono pronti ad annunciare 'una nuova Carta Atlantica' per rafforzare la 'special relation' tra i due Paesi.