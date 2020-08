L' infettivologo Galli: distanze ancora necessarie, stadi a rischio

"Vanno ancora evitati gli assembramenti, pure allo stadio, e anche all'aperto in caso di contatti ravvicinati è bene non dimenticare distanze e mascherine": lo afferma l'infettivologo del Sacco di Milano Massimo Galli in un'intervista a La Stampa, in cui spiega che "è meglio aspettare a togliere le distanze" sui treni.Per Galli per combattere il virus servono "investimenti e organizzazione sul territorio" e poi "bisogna sorvegliare la popolazione". "Va ricordato il ruolo dei super diffusori, che sono uno ogni dieci contagiati e generano l'80% delle infezioni", "per questo gli assembramenti sono pericolosi", ha osservato.