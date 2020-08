Inps Garante, su bonus covid spetta a istituto verificare possibilità comunicare dati

''Spetta all'Inps verificare caso per caso, previo coinvolgimento dei soggetti contro interessati,la possibilità di rendere ostensibili tramite l'accesso civico i dati personali richiesti - valutando anche la diversa posizioneri coperta dai titolari di cariche politiche elettive a livello nazionale e locale - alla luce della normativa e delle Linee guida dell'Anac, in conformità con i precedenti del Garante in materia di accesso civico. Il Garante si riserva di valutare in separata sede, anche a conclusione dell'istruttoria aperta nei confronti dell'Inps,eventuali altre ipotesi di comunicazione dei dati personali trattati in occasione della vicenda in esame''. Lo scrive, in una nota, il Garante per la protezione dei dati personali in merito alla vicenda dell'erogazione del bonus Covid.