Garavaglia, dpcm? Tutti d'accordo sul tornare a sciare

"Possiamo anticipare che sullo sci non c'è alcun problema. Siamo tutti d'accordo per tornare asciare. Bisogna capire che protocollo usare. C'è un protocollo delle regioni che può essere usato come base di partenza e siamo tutti d'accordo, così come siamo d'accordo sul fatto che, se le cose dovessero migliorare, potremo allentare le misure. Per ora possiamo dire che la stagione invernale sarà tranquilla e sicura e non è cosa da poco".Così il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha risposto a una domanda sulle prospettive in vista della scadenza del dpcm del 25 ottobre nel corso di un panel al Festival della Diplomazia.