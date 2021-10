Gas, Putin: "Errori europei origine crisi prezzo: compiute azioni affrettate"

Il presidente russo punta il dito contro l'Europa per l'attuale crisi energetica che sta affrontando il continente. Per Vladimir Putin, infatti, "è una somma di diversi fattori, comprese azioni affrettate, ad aver portato a uno squilibrio dei mercati energetici europei"."La Russia - ha sottolineato - è un fornitore di gas affidabile per l'Asia e l'Europa e rispetta gli impegni in pieno"."Gazprom -ha aggiunto - non ha mai rifiutato di aumentare le forniture di gas all'Europa, se richiesto". Semmai sarebbe "la politica dei contratti di breve termine" ad essersi rivelata "errata". Lo riportano le agenzie russe.