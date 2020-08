La città rinasce Genova, Mattarella e Conte inaugurano il nuovo ponte San Giorgio Prima della cerimonia, Mattarella ha incontrato i parenti delle vittime: "La ferita non si rimargina"

43 nomi, letti nel silenzio uno dopo l'altro. Sono le vittime del Ponte Morandi, crollato il 14 agosto di due anni fa. I loro nomi risuonano sotto al tendone allestito per la cerimonia, che inaugura la nuova struttura simbolo della rinascita della città: il Ponte San Giorgio, costruito in meno di 24 mesi da quella tragica mattina.

In prima fila, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il premier Conte e la presidente del Senato, Elisabetta Casellati.

Mattarella ha dapprima incontrato privatamente in Prefettura il Comitato dei familiari delle vittime del crollo di Ponte Morandi. I familiari erano stati invitati a partecipare alla cerimonia di inaugurazione, ma avevano opposto il rifiuto, perché ritenevano che l'evento prendesse un indirizzo troppo festoso. Mattarella, conosciuta la situazione, ha imposto una cerimonia sobria ed è nato l'incontro privato. A questo punto, il Comitato ha accettato che sul ponte fossero letti i nomi dei loro congiunti morti.

"Il presidente della Repubblica ha avuto con noi parole affettuose e ci ha garantito che seguirà la vicenda delle vittime del crollo del ponte di Genova e che lo Stato non le dimentica e non dimentica i familiari" ha detto all'uscita della prefettura a Genova Egle Possetti, presidente del comitato parenti vittime del Morandi.

Alla cerimonia di inaugurazione, anche il presidente della Camera Roberto Fico oltre a diversi ministri, tra cui la titolare delle Infrastrutture Paola De Micheli. Sul ponte anche il governatore Giovanni Toti, il sindaco e commissario alla ricostruzione Marco Bucci e l'architetto e senatore a vita Renzo Piano, il 'papà' della nuova struttura.

Prima della cerimonia, le note della celebre 'Creuza de ma' di Fabrizio De Andre' hanno risuonato in Valpolcevera, partite dalle casse installate sul nuovo ponte Genova San Giorgio, sotto una pioggia battente.

E' Bucci, il sindaco commissario alla ricostruzione, a prendere per primo la parola.

Casellati: simbolo rinascita del paese

"Il Ponte San Giorgio è il simbolo della rinascita del nostro Paese. Genova deve diventare un modello: senza burocrazia e senza vincoli si crea lavoro e sviluppo". Lo ha dichiarato il presidente del Senato Elisabetta Casellati. "A Genova ha vinto l'Italia che si rimbocca le maniche. Ripartiamo da qui e dal coraggio di chi ha lavorato senza fermarsi nemmeno in piena pandemia. Il dolore per le 43 vittime non potrà mai essere cancellato, ma questo ponte oggi riaccende il futuro della città e dell'Italia intera", ha concluso la presidente.



Il crollo e l'inchiesta

Alle ore 11.36 del 14 agosto 2018, sotto una pioggia incessante, 250 metri di ponte Morandi - il viadotto autostradale che raccorda la A7 con la A10 - crollano insieme alla pila di sostegno, la numero 9. Sei settimane dopo, il 28 settembre 2018 viene pubblicato il decreto-legge n. 109 ("Decreto Genova") che conferisce amplissimi poteri al Commissario per la ricostruzione: per ricoprire l'incarico viene scelto il sindaco di Genova, Marco Bucci.



La Procura di Genova, che subito dopo il disastro aveva aperto un'inchiesta per omicidio colposo plurimo, disastro colposo e attentato colposo alla sicurezza dei trasporti, nonché mancato rispetto della normativa anti infortunistica, rende noti gli indagati: sono 73 tra persone fisiche e società. Tra loro vertici di Aspi, Spea, funzionari del Mit e del provveditorato alle opere pubbliche.



Il ponte Genova San Giorgio sarà percorribile dal 5 agosto.



IL VIDEO IN TIMELAPSE: CREDITS RINA