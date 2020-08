L'uomo era sottoposto ad allontanamento dalla casa familiare per maltrattamenti Genova, uccide il padre dopo lite: arrestato il figlio maggiore Il giovane si trova nel carcere di Marassi ed è stato arrestato per omicidio aggravato in concorso con il fratello di 20 anni, che è stato segnalato in stato di libertà

Si è presentato a casa dei figli per chiedergli di ritirare la denuncia nei suoi confronti per maltrattamenti in famiglia, ma un 62enne è stato ucciso a colpi di matterello. È successo ieri sera a Genova, in via Edoardo Garrone, in zona Pontedecimo. Il figlio maggiore, 28 anni, si trova nel carcere di Marassi ed è stato arrestato per omicidio aggravato in concorso con il fratello di 20 anni, che è stato segnalato in stato di libertà.Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il padre si è presentato ieri sera intorno, alle 19.30, nella casa, nonostante fosse sottoposto all'allontanamento dalla casa familiare per maltrattamenti e a un divieto di avvicinamento dai luoghi frequentati dai suoi familiari, con la volontà di convincere i figli di ritirare la denuncia, mentre la madre dei ragazzi si trovava fuori città. Prima sarebbe scoppiata una lite verbale degenerata, secondo quanto raccontato dai giovani, per il fare aggressivo dell'uomo. I ragazzi hanno raccontato che circa mezzora dopo il 28enne ha chiamato il 118 per dire: "Ho colpito mio padre, è disteso a terra". Vicino al cadavere dell'uomo, trovato nell'ingresso, c'erano un cacciavite e un matterello, oltre ad altri oggetti usati per la colluttazione.