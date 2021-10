Germania, il Presidente della Bundesbank Weidmann lascia l'incarico

Il capo della Bundesbank, Jens Weidmann, ha chiesto al presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier di dimetterlo dall'incarico a partire dal 31 dicembre di quest'anno. Lascerà la Bundesbank, che dirige dal maggio 2011, per motivi personali."Sono giunto alla conclusione che più di 10 anni sono un buon periodo tempo per voltare pagina, per la Bundesbank, ma anche per me personalmente".