Fanno parte dei Verdi Germania. Bundestag, per la prima volta elette due deputate transgender Nyke Slawik e Tessa Ganserer dei Verdi hanno conquistato il seggio e faranno parte del nuovo Bundestag

Mich haben mittlerweile Glückwünsche aus Polen, UK und den USA erreicht. Unser 🏳️‍⚧️-Wahlerfolg geht um die Welt.



Ich hoffe, dass wir heute ein neues Kapitel der #Selbstbestimmung in der Politik aufschlagen und die jahrelange Bevormundung queerer Menschen beenden können. — Nyke Slawik🏳️‍⚧️💚 (@nyke_slawik) September 26, 2021

Ich bedanke mich von ganzem Herzen für das Vertrauen der Wähler*innen. Ich bin noch ganz überwältigt, freue mich aber riesig auf meine neue Aufgabe in Berlin! Meinen Glückwunsch auch an @nyke_slawik!#QueereRepräsentanzMatters pic.twitter.com/1HOb2x3Nt4 — Tessa Ganserer (@GansGruen) September 27, 2021

Per la prima volta nella storia della Germania è stata eletta anche una rappresentanza transgender in Parlamento. Si tratta di Tessa Ganserer, 44 anni, della Baviera, e Nyke Slawik, 27 anni, della Renania settentrionale-Vestfalia. Entrambe fanno parte dei Verdi e hanno espresso soddisfazione su Twitter."Follia! Ancora non ci credo, ma con questo storico risultato elettorale entrerò a far parte del prossimo Bundestag", ha dichiarato Nyke Slawik. "Grazie, grazie, grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto e votato verde", ha aggiunto, precisando di aver "ricevuto congratulazioni dalla Polonia, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti. Il nostro successo elettorale ha raggiunto il mondo intero. Spero che oggi possiamo aprire un nuovo capitolo di autodeterminazione in politica e porre fine agli anni di accondiscendenza nei confronti delle persone 'queer' ", ha scritto. Slawik, con l'11,3% dei consensi, si è classificata al terzo posto nel collegio elettorale di Leverkusen-Colonia IV, in cui ha vinto con ampio margine l'esperto di salute della Spd, Karl Lauterbach.Ganserer, 44 anni e deputata del Parlamento bavarese dal 2013, ha corso nel collegio di Norimberga-Nord piazzandosi al secondo posto dietro al conservatore dell'Unione Cristiano Sociale (Csu), Sebastian Brehm."Ringrazio gli elettori dal profondo del mio cuore per la fiducia mostrata. Sono ancora sopraffatta, ma non vedo l'ora che inizi il mio nuovo lavoro a Berlino", ha detto Ganserer tramite Twitter, in un messaggio in cui si è congratulata con Slawik.Finora c'era stata una sola persona transgender nel Bundestag, ma la notizia era diventata pubblica solo dopo la fine del suo mandato. Gabriel Nox Koenig, dell'associazione Bundesverband Trans, aveva detto prima del voto che le candidature di persone trans rappresentavano "un momento storico".