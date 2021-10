​Germania, Verdi: via libera alle trattative di governo con Spd e Fdp I verdi tedeschi hanno approvato a stragrande maggioranza il documento emerso dai colloqui esplorativi con Spd e liberali

Annalena Baerbock (Verdi)

I Verdi tedeschi hanno approvato il documento uscito dai colloqui esplorativi con Spd e liberali dell'Fdp, dando l'ok a negoziati formali per formare una nuova coalizione 'semaforo'.Come riportano i media tedeschi, il congresso del partito ha appoggiato l'iniziativa a stragrande maggioranza con solo due delegati contrari e un astenuto.La presidenza del partito socialdemocratico ha già dato il suo via libera alle trattative ufficiali per la nuova coalizione di governo, mentre gli ambientalisti avevano fissato a oggi un 'piccolo congresso' in cui votare a favore del salto di qualità nei negoziati per una coalizione 'semaforo', così nominata per via dei colori caratteristici dei tre partiti, rosso per l'Spd, giallo per i liberali e verde per i 'Gruenen'.