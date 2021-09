Il rebus della nuova maggioranza Germania, Zdf: tra le opzioni possibili ha più voti la coalizione "semaforo" Spd (rosso), Fdp (giallo) e i Verdi avrebbero un totale di 428 seggi (la maggioranza sarebbe di 379)

Elezioni Germania, il dibattito in tv (Ansa)

Sulla base dei risultati emersi dalle prime proiezioni, la Zdf ritiene che la coalizione che avrebbe il maggior numero di voti sarebbe quella cosiddetta 'semaforo', tra l'Spd (rosso), i liberali dell'Fdp (giallo) e i Verdi, per un totale di 428 seggi (la maggioranza sarebbe di 379).Al secondo posto per un numero di seggi, 419, la coalizione Giamaica (dai colori della bandiera): Cdu-Csu (nero), Verdi e Fdp (giallo).Ci potrebbe poi essere una riedizione della Grosse Koalition rosso nera, che avrebbe 413 seggi, mentre non avrebbe i voti sufficienti la coalizione rosso-rosso-verde, tra Spd, Linke e Grunen.