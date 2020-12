Germania: auto su pedoni a Treviri, due vittime e almeno 10 feriti Il bilancio di Treviri potrebbe essere più grave. La polizia tedesca - per bocca del portavoce Karl-Peter Jochem - parla adesso di "diversi morti" e "un numero elevato di feriti gravi e gravissimi. La persona alla guida dell'auto è stata arrestata. Sarebbe un uomo di 51 anni tedesco. La polizia ha invitato i cittadini della città della Renania-Palatinato a evitare la zona. Il movente non è ancora chiaro.

Condividi

Il bilancio di Treviri, dove un'auto è piombata sulla folla nella zona pedonale, potrebbe essere più grave di quanto affermato finora: infatti, la polizia tedesca - per bocca del portavoce Karl-Peter Jochem - parla adesso di "diversi morti" e "un numero elevato di feriti gravi e gravissimi. Secondo le prime notizie ci sarebbero state due vittime e almeno 10 feriti.La persona alla guida dell'auto è stata arrestata. E' un uomo di 51 anni tedesco Lo riferisce la polizia smentendo così le informazioni riportate da Bild secondo le quali alla guida ci sarebbe stata una donna. La polizia ha invitato i cittadini della città della Renania-Palatinato a evitare la zona. Il movente non è ancora chiaro.Non è chiara la matrice di quello che è accaduto.E' stato un "folle attacco omicida" ha detto Wolfram Leibe, il sindaco della città della Renania Palatinato. "Non siamo ancora in grado sui moventi di quanto avvenuto, se si tratti di terrorismo e qualcosa di analogo", ha detto alla Bild il direttore della sala stampa della polizia di Treviri, Uwe Konz. La governatrice del Land della Renania Palatinato, Malu Dreyer, è attesa oggi stesso a Treviri e si dice "sconvolta" di quanto accaduto."Quello che è successo a Treviri è scioccante". A dichiararlo è stato il portavoce del governo tedesco Steffen Seibert, su Twitter. "Il pensiero va alle famiglie delle vittime, ai tanti feriti e a tutti coloro che in questo momento sono in servizio per prendersi cura delle persone colpite", ha aggiunto.