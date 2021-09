MONDO

2021/09/30 11:49

Era a Danzica tra il 1943 e il 1945 Germania, in fuga ex segretaria nazista di 96 anni Sotto processo per 11mila morti in un campo di concentramento

Condividi In Germania è in fuga l'imputata 96enne Imgard F. accusata di favoreggiamento nel massacro di 11mila persone quando ricopriva l'incarico di segretaria del campo di concentramento nazista di Stutthof. Il tribunale ha emesso un mandato d'arresto, ha reso noto oggi il giudice.



Il processo è in corso e, ​al momento della fuga, in tribunale aspettavano, oltre al giudice e agli avvocati, anche 12 rappresentanti delle 30 persone costituitesi parte civile, e più di 50 giornalisti.



La fuga

L'anziana signora era stata dattilografa e segretaria nel comando del campo di concentramento presso Danzica tra il 1943 e il 1945 dove aveva prestato aiuto nell'omicidio sistematico dei prigionieri. La 96enne stamattina ha lasciato la sua casa a Quickborn e "ha preso un taxi", ha riferito la portavoce del tribunale Frederike Milhoffer. Meta della corsa era una stazione della metropolitana alla periferia di Amburgo, Norderstedt.

