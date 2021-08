Fallita la trattativa Germania, sciopero dei macchinisti delle ferrovie nazionali Le richieste del sindacato includono un aumento di stipendio del 3,2% e un 'bonus coronavirus' una tantum di 600 euro (700 dollari)

Al via lo sciopero dei macchinisti delle ferrovie nazionali tedesche. Il sindacato ha iniziato il secondo sciopero di questo mese in un'aspra disputa con la compagnia nazionale di trasporti della Germania. Il sindacato GDL ha invitato i macchinisti dei treni passeggeri a scioperare dalle 2 di lunedì alle 2 di mercoledì. I macchinisti dei treni merci hanno già iniziato lo sciopero sabato pomeriggio. L'operatore ferroviario Deutsche Bahn prevedeva di far partire circa un quarto dei treni a lunga percorrenza, circa il 40% dei servizi regionali e locali sarebbero dovuti proseguire.Le richieste del sindacato includono un aumento di stipendio del 3,2% e un 'bonus coronavirus' una tantum di 600 euro (700 dollari).Gdl è in contrasto con la Deutsche Bahn di proprietà del governo, tra le altre cose, su quando dovrebbero avvenire gli aumenti e per quale periodo dovrebbe coprire un accordo salariale. Domenica la Deutsche Bahn ha annunciato di essere pronta a negoziare un 'bonus coronavirus' per quest'anno e ha invitato Gdl a tornare al tavolo.Non specificava esattamente cosa avrebbe offerto. Il sindacato ha respinto l'apertura come 'un'altra cortina di fumo' e ha detto che sarebbe andata avanti con gli scioperi a prescindere.