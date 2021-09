Dal primo novembre Germania: stop allo stipendio ai non vaccinati in quarantena

In Germania ai non vaccinati - a partire al più tardi dal primo novembre - non spetterà più alcun compenso per il periodo in cui dovessero mettersi in quarantena.È quello che ha stabilito il ministro della Salute, Jens Spahn,in accordo con i colleghi dei Laender, secondo quanto anticipala Dpa.Il diritto al pagamento del salario continuato rimane in caso di malattia. Finora era in vigore un risarcimento per chi entrava in quarantena dopo esser risultato positivo in seguito ad un tampone. La nuova norma prevede che i lavoratori tedeschi non potranno più ricevere aiuti statali se in isolamento ma non vaccinati.