Giani: "Le regioni chiedono green pass più leggero e più dosi". Slitta presentazione piano scuola

"C'è un'interlocuzione con il governo. Sostanzialmente, sul green pass si chiede un alleggerimento delle misure proposte e si chiedono molti più vaccini: ci viene annunciato un numero ma poi è sempre qualcosa in meno". E' quanto afferma il presidente della Toscana Eugenio Giani sottolineando che le richieste delle Regioni saranno messe sul tavolo nella riunione della Conferenza in programma oggi. "Noi vogliamo arrivare all'immunità di gregge - aggiunge - e dunque diciamo al governo di darci la quantità sufficiente per farlo alla svelta".Slitta la presentazione del piano scuola agli enti locali. Il testo elaborato del ministero dell'Istruzione è pronto ma è stato deciso che sarà proposto alle regioni la prossima settimana. Con ogni probabilità,infatti, i governatori convocati oggi torneranno a riunirsi proprio per analizzare a fondo i vari step in vista del rientro a scuola.