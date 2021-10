Parlamento ufficializza incarico, Suga si dimette Giappone: Kishida nominato premier, annunciata la lista dei ministri

Fumio Kishida (Kyodo News via AP)

, 64 anni, è stato nominato ufficialmente premier dalla Camera bassa del Parlamento giapponese. Kishida ha ottenuto 311 voti, contro i 124 voti del principale leader dell'opposizione, Yukio Edano. Ampio margine anche alla camera con 141 voti contro i 65 di Edano.Il governo uscente guidato da Yoshihide Suga, 72 anni, si era dimesso in mattinata dopo solo un anno in carica, sopraffatto dalla grande impopolarità del premier per la cattiva gestione della crisi sanitaria dovuta al Covid e per averv oluto tenere a tutto i costi Olimpiadi e Paralimpiadi quest'estate.Kishida avrà molto da fare per accelerare la ripresa economica del Giappone e contenere la pandemia in un contesto geopolitico regionale teso, con la minaccia nordcoreana e le ambizioni della Cina.La composizione del nuovo governo giapponese è stata annunciata oggi, poche ore dopo la nomina del primo ministro Fumio Kishida da parte della Camera bassa del Parlamento.I membri dell'esecutivo di Tokyo sono stati annunciati dal nuovo segretario generale di gabinetto Hirokazu Matsuno.Il ministro degli Esteri Toshimitsu Motegi e il ministro della Difesa Nobuo Kishi hanno mantenuto il loro dicastero.Tredici gli esordienti, tre le donne.Koichi Hagiuda guiderà il ministero dell'Economia e del commercio, mentre Kosaburo Nishime sarà responsabile dei Territori del Nord.Genjiro Kaneko è stato nominato ministro dell'Agricoltura. Shun'ichi Suzuki è stato indicato a capo del ministero delle Finanze.Il ministero della Salute, che dovrà gestire questa fase della pandemia di Covid-19, sarà guidato da Shigeyuki Goto.Tsuyoshi Yamaguchi servirà come ministro dell'Ambiente, Yasushi Kaneko come ministro degli Affari nazionali, mentre Yoshihisa Furukawa è stato nominato ministro della Giustizia.Shinsuke Suematsu guiderà il ministero della Scienza e dell'Istruzione.Nel nuovo governo figurano tre donne: la ministra per le Vaccinazioni Noriko Horiuchi, la ministra per le Riforme amministrative Karen Makishima e Seiko Noda, la ministra incaricata dell'Uguaglianza di genere e dell'istituzione di una nuova agenzia per la politica dei bambini.