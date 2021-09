Guinness World Record Giappone, ecco le gemelle omozigote più anziane del mondo Si chiamano Umeno Sumiyama e Koume Kodama​ e hanno 107 anni e 300 giorni d'età

Il Guinness World Record ha certificato che le due gemelle omozigote più anziane del mondo sono giapponesi: avevano 107 anni e 300 giorni al momento della registrazione del primato lo scorso primo settembre. Si tratta di Umeno Sumiyama e Koume Kodama, rispettivamente la terza e la quarta figlia di undici, e sono nate sull'isola di Shodoshima, nell'ovest del Giappone, il 5 novembre 1913.Le due sorelle sono state separate dopo la scuola elementare, quando Kodama si è trasferita a Oita, sull'isola di Kyushu, nel sud del Giappone. Qui ha lavorato come cameriera e si è sposata, mentre Sumiyama è rimasta nell'isola natale, dove ha messo su famiglia. Hanno vissuto lontane l'una dall'altra fino ai 70 anni, poi hanno cominciato a viaggiare insieme per compiere dei pellegrinaggi. Oggi vivono in case di riposo differenti.Il nuovo record mondiale supera quello delle due sorelle, sempre giapponesi, Kin Narita e Gin Kanie di 107 anni e 175 giorni, diventate veri e propri idoli alla fine degli anni 90 per la loro simpatia.In Giappone, la nazione che invecchia più velocemente del mondo, ​circa il 29% della popolazione (125 milioni) ha 65 anni o più, secondo il ministero della Salute e del benessere. Circa 86.510 di questi sono centenari.