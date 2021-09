Giappone: media, premier Suga vicino a dimissioni

Condividi

Il premier giapponese Yoshihide Suga è pronto ad annunciare le sue dimissioni, e per questo motivo non cercherà la rielezione alla presidenza del partito liberal democratico, alla guida della coalizione di governo.Lo annuncia l'agenzia Kyodo, che cita fonti governative a conoscenza dei fatti. Suga per gli stessi motivi avrebbe abbandonato i piani per un rimpasto del Consiglio dei ministri,che fino a qualche giorno fa sembrava imminente.