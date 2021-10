Giappone: una ventina di emù fuggono da un agriturismo

Condividi

20 emù, uccelli incapaci di volare, originari dell’Australia, non si sa in che modo sono riusciti a scappar via da un villaggio turistico nella prefettura di Kumamoto, nel sud-ovest del Giappone. Sono stati i residenti locali a informare la polizia della città di Kikuchi che uccelli esotici stavano vagando nei paraggi. Nel corso dell’inseguimento sono stati catturati 11 uccelli, mentre gli altri sono ancora ricercati. I funzionari della polizia hanno invitato i residenti a non avvicinarsi agli uccelli. Sebbene siano per lo più pacifici e non possano volare, sono capaci di correre a 50 chilometri orari e sono noti per attaccare quando minacciati, infliggendo colpi con gli artigli delle loro potenti zampe a tre dita.