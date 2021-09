Il monitoraggio indipendente Fondazione Gimbe, crollo dei nuovi vaccinati: in due settimane -41% ​L'esitazione vaccinale persiste negli over 50 e frena la vaccinazione nella fascia 12-19 anni

A fronte di scorte che superano le 10 milioni di dosi, crollano i nuovi vaccinati, che in sole due settimane vedono una riduzione del 41% con solo poco più di 486.000 prime dosi effettuate dal 15 al 21 settembre.L'esitazione vaccinale persiste negli over 50 e frena la vaccinazione nella fascia 12-19 anni. Lo evidenzia il nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe,Al 22 settembre (ore 6.16) risultano consegnate 93,5 milioni di dosi di vaccini, il 75% della popolazione (44,4 milioni) ha ricevuto almeno una dose e il 69,8% (41,3 milioni) ha completato il ciclo. Continua però ascendere il numero di somministrazioni settimanali: sono state 1,48 milioni, ma di queste solo 486.000 erano prime dosi, "un crollo rispetto alla risalita di fine agosto (831mila)".Rispetto alla copertura vaccinale,, con rilevanti differenze regionali (dal 16,3% della Calabria al 6,3% della Puglia): di questi, 2,88 milioni non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose.A fronte di un appiattimento dei trend di vaccinazione in questa fascia di età, le fasce 20-29 e 30-39 anni continuano a salire, seppure ad un ritmo meno sostenuto.Mentre: quasi 1,5 milioni di ragazzi non ha ricevuto una dose di vaccino. "Stante l'attuale e ingiustificata indisponibilità pubblica di dati sulle prenotazioni non è possibile sapere in che misura questi numeri saliranno nelle prossime settimane per effetto dell'estensione dell'obbligo di green pass sui luoghi di lavoro", evidenzia il presidente Gimbe Nino Cartabellotta., segnando un -14,9% in una settimana, così come calano ulteriormente. Mentre si mantengono stabili i decessi di persone infettate dal Sars-Cov-2, pari a 394 in una settimana (di cui 33 riferiti a periodi precedenti). Lo evidenzia il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe relativo al periodo 15-21 settembre, che ribadisce però preoccupazioni per la ripresa del nuovo anno scolastico, considerato che "con la variante delta le attuali misure risultano insufficienti a limitare i contagi".Nella settimana appena trascorsa i nuovi casi sono stati 28.676 rispetto ai 33.712 della precedente; gli attualmente positivi 109.513 rispetto a 122.340(pari a -10,7%); le persone in isolamento domiciliare sono state 105.060 rispetto a 117.621 (-10,7%); i ricoveri con sintomi sono stati 3.937 rispetto a 4.165 (-5,5%) e le terapie intensive 516 rispetto a 554 (-6,9%)."Nella settimana 15-21 settembre 2021 - dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe - solo 4 Regioni registrano un incremento percentuale dei nuovi casi.Scendono a 35 le Province con incidenza pari o superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, ma in nessuna si superano i 150 casi per 100.000 abitanti".Sul fronte ospedaliero, a livello nazionale, il tasso di occupazione di posti letto rimane basso(7% in area medica e 6% in area critica). Restano però differenze regionali: per l'area medica sono sopra la soglia del 15% Calabria (18%) e Sicilia (17%); per l'area critica nessuna Regione supera la soglia del 10%.Preoccupazioni restano, però, rispetto alla ripresa delle lezioni, considerando che c'è un 5,9% di insegnanti e un 32% dei ragazzi non ancora vaccinato neanche con una dose."Il mondo reale della scuola - precisa Cartabellotta - si ritrova senza una strategia di screening sistematico di personale e studenti,con regole sul distanziamento derogabili in presenza di limiti logistici e senza interventi sistematici su aerazione e ventilazione, né sulla gestione dei trasporti. E la vaccinazione di personale e studenti, non è sufficiente per arginare la diffusione del virus e scongiurare la DAD, in particolare nelle scuole primarie".